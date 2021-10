Così Atac dal 15 ottobre controllerà il green pass ai suoi lavoratori

Atac alla prova del nove. Dal 15 ottobre l’azienda di trasporti deve attenersi al Decreto Legge n.127 del 21 settembre 2021 che impone l’obbligo di Green pass sui luoghi di lavoro, pubblici e privati.

Ecco cosa cambierà per il personale Atac e cosa rischia chi non si adeguerà alle norme.

Chi farà i controlli

Il Decreto Legge n.127 del 21 settembre 2021 individua nel datore di lavoro il soggetto preposto ai controlli sul Green pass. Sua la responsabilità di definire, entro il 15 ottobre, le modalità con cui effettuare le verifiche e comunicarle al personale.

Il datore che non assolverà al compito rischia una sanzione dai 400 ai 1.000 euro. I controlli saranno comunque affidati a personale appositamente nominato da Atac, oltre ai dirigenti saranno coinvolti anche Quadri e Responsabili di area, autorizzati dall'azienda al trattamento dei dati personali e nel rispetto della normativa vigente.

Ogni quanto e dove saranno fatti i controlli

I controlli verranno fatti ogni giorno, sia all’ingresso sia durante i turni di lavoro, “ad almeno il 20% dei dipendenti in servizio”, si legge nella nota divulgata da Atac al personale nelle ultime ore.

I controlli saranno effettuati presso le sedi amministrative e presso i siti periferici, come capolinea, stazioni delle metropolitane e delle ferrovie concesse. Saranno inoltre effettuati dei controlli a campione al momento dell’accesso sui luoghi di lavoro, per i conducenti a inizio, fine e durante il turno di servizio, e persino durante l’attività lavorativa.

Come saranno fatti i controlli

Atac ha già comunicato che sarà utilizzata l’app di verifica ministeriale “VerificaC19”, che tutto il personale preposto ai controlli dovrà obbligatoriamente scaricare sui telefoni aziendali.

Il personale nominato chiederà quindi ai singoli dipendenti di esibire il proprio Green pass insieme alla propria tessera di servizio, per comprovare l’identità del dipendente. Una volta effettuata la scansione del Qr code via app, il personale preposto al controllo convaliderà lo stato del dipendente notificandolo ad Atac via telefono.

No Green pass in Atac e come stanarli

Atac ha attivato inoltre da alcuni giorni la mail greenpass@atac.roma.it a cui il personale non in regola deve segnalare l’assenza di Green pass.

Il dipendente sprovvisto di certificazione sarà considerato “assente ingiustificato” dall’azienda fino a che non si doterà di Green pass, comunque non oltre il 31 dicembre 2021. Per ogni assenza ingiustificata, al dipendente non è dovuto alcun compenso economico per la prestazione lavorativa.

Il dipendente potrà essere riammesso in servizio solo dopo aver comunicato via mail di essersi messo in regola e non prima di aver ricevuto riscontro dall’azienda di trasporti.

Multe e sanzioni

Il range di sanzioni in cui incorrono i dipendenti Atac sprovvisti di Green pass è piuttosto ampio. Si va dalla sospensione del pagamento di stipendio, la sospensione dal posto di lavoro (congelando comunque il rapporto professionale), l’allontanamento dal posto di lavoro, la sanzione disciplinare e, in extremis, multe dai 600 ai 1.500 euro.