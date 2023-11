Atac "cede" per un anno undici linee del trasporto pubblico locale

Undici linee del trasporto pubblico locale in cerca di un nuovo operatore. Atac ha pubblicato un bando con il quale cercherà di individuare due nuovi soggetti in grado di garantire il servizio per due zone di Roma divise in altrettanti lotti, il “nord ovest” e il lotto “est”. Il “subaffidamento” durerà un anno e partirà dal 1° gennaio 2024.

Le linee interessate

L’appalto, segnalato in prima battuta dal blog Odissea Quotidiana, avrà un importo complessivo presunto di 11 milioni e 349 mila euro e, come detto, è diviso in due lotti. Il lotto nord ovest comprende le linee 021, 246, 246P, 351, 718, per un totale di 22 vetture che percorrono un totale di 1 milione 422 mila chilometri all’anno. Questo ha un valore complessivo di 5 milioni e 440 mila euro per il servizio di trasporto pubblico locale, cifra alla quale occorre aggiungere altri 810 mila euro per gli eventuali servizi a chiamata.

Il lotto est conta, invece, 6 linee: 043, 113, 319, 500, 551, 77 per un totale di 22 mezzi che percorrono 1 milione e 332 mila chilometri ogni anno. Nel bando viene poi specificato che chi vincerà la gara dovrà avere una riserva di vetture pari al 10% del massimo richiesto. Questo, ovviamente, nel caso in cui qualche mezzo dovesse guastarsi.

Il servizio

Chi vincerà l’appalto avrà a carico tutte le incombenze ed i costi d’esercizio. Parliamo, nello specifico, del servizio di guida, della manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi compresa la loro pulizia. Incluso anche il rifornimento di carburante l’assicurazione e le revisioni. Infine, la ditta vincitrice dovrà effettuare anche le visite d’idoneità e di revisione del personale di guida previste per legge.

Servizio a chiamata a Massimina

Compreso nel primo lotto c’è il servizio a chiamata previsto dalla deliberazione di Giunta capitolina del 2016. Con quel documento era stato approvato l’intervento “Polo di rigenerazione urbana quartiere Massimina”, che intende offrire alla cittadinanza un servizio aggiuntivo di trasporto pubblico in via sperimentale attraverso un servizio a chiamata “many to many”, ovvero senza alcun percorso prefissato, in modo da garantire la massima flessibilità per soddisfare la domanda di trasporto.

Nello specifico, sarà possibile, tutti i giorni dalle 5:30 alla mezzanotte, beneficiare di questo servizio che verrà svolto con veicoli di tipo M1. Nella fase sperimentale, il corrispettivo individuato sarà pari a 52€/h e toccherà ad Atac, qualora ce ne fosse bisogno, chiederne l’attivazione all’impresa aggiudicataria.