Atac e Comune di Roma devono 29 milioni di euro a Cotral per gli abbonamenti agevolati

Atac e Roma Capitale dovranno risarcire Cotral con ben 29 milioni di euro. È quanto ha stabilito la Corte d’Appello di Roma al termine di contenzioso avviato addirittura quando c’era Walter Veltroni alla guida della città. Nel mirino c’erano gli abbonamenti agevolati erogati dal consorzio Metrebus di cui Cotral, Atac e Comune sono soci.

Come funziona

È Atac il soggetto che gestisce gli incassi della bigliettazione e degli abbonamenti e li ridistribuisce ad ogni socio sulla base delle rispettive quote di competenza, quindi con Cotral e Ferrovie. Secondo Cotral, la previsione di agevolazioni per determinate categorie (studenti, over 65, militari e categorie protette) ha causato un danno economico all’azienda. In sintesi, chi ha deciso per quelle agevolazioni avrebbe poi dovuto andare a coprire i mancati incassi. Cosa che, secondo i giudici, Atac e Comune di Roma non hanno fatto.

La sentenza

I giudici si sono espressi a favore di Cotral “con il riconoscimento del credito (circa 29 milioni di euro) – scrivono i legali in una nota - vantato da Cotral a titolo di rimborso per il minore introito determinato dal rilascio di speciali agevolazioni tariffarie riconosciute a particolari categorie sociali per effetto di alcune delibere della Giunta Comunale di Roma”. Quindi, se il Comune prevede una scontistica all’abbonamento degli under 18 è obbligato a rifondare i soci del consorzio per i mancati incassi. Deve, insomma, pagare la differenza.