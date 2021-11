Aveva negato l'abbonamento ad un rifugiato, ora Atac fa dietrofront

Lo scorso 18 ottobre Baobab Experience, la onlus che da anni si occupa di migranti e rifugiati, aveva inviato un esposto ad Atac in seguito a quanto accaduto il 13 settembre alla fermata della metro Ponte Mammolo, con protagonista un cittadino eritreo con permesso di soggiorno in attesa di rinnovo al quale è stato negato il rinnovo dell'abbonamento Metrebus.

L'azienda del trasporto pubblico nei giorni scorsi ha risposto, indirizzando la lettera firmata dall'amministratore unico Giovanni Mottura al presidente della onlus Enrico Costa, dando sostanzialmente ragione a Baobab: "Atac ha ritenuto opportuno accogliere la vostra istanza provvedendo al rilascio dell'abbonamento agevolato". La decisione arriva dopo uno studio della normativa da parte dei legali della municipalizzata, in quanto secondo le delibere capitoline 53 e 144 del 2012, citate da Atac "per poter accedere alle agevolazioni tariffarie, il possesso dei requisiti da parte dell'utente deve intendersi definito e completato al momento della richiesta". Come informava Baobab al momento dell'esposto, il rifugiato politico assistito dai loro legali aveva ottenuto un appuntamento per il rinnovo al 10 gennaio 2022.

"Alla luce del quadro normativo e della Circolare del Ministero dell’Interno richiamata nell’esposto, per cui le persone migranti in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno non perdono (per un logico “principio di continuità”) i diritti connessi al relativo status - dichiara Baobab in una nota - Atac accoglie la richiesta dell'associazione. Ringraziando del positivo riscontro, ribadiamo la necessità di emanazione, da parte di Atac nonché da parte del Socio Pubblico di Controllo Roma Capitale, di chiare direttive e linee guida di generale applicazione che garantiscano i diritti dei rifugiati quali utenti dei servizi pubblici di trasporto".