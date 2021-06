Studente lascia il tablet sull’autobus e si dispera: i dipendenti di Atac glielo ricomprano

Tomas aveva le lacrime agli occhi quando Fabio, un autista di Grottarossa, lo ha incrociato al capolinea di Conca d'Oro. Era disperato per aver perduto il suo tablet. Lo aveva lasciato sul sedile dell’ 86, l' autobus che prendeva per andare a scuola. Ma non riusciva a ritrovarlo.

Il tablet smarrito sul bus

Quel dispositivo, però, era molto importante per Tomas, uno studente tredicenne di origine egiziane. Il tablet, aveva spiegato l’adolescente, era stato acquistato dai suoi genitori facendo molti sacrifici. In tempi di pandemia, uno strumento del genere gli era infatti indispensabile per seguire le lezioni. Averlo smarrito rappresentava pertanto un grosso problema per il giovane che, demoralizzato, non sapeva più cosa fare.

La raccolta fondi

L’autista però non è rimasto insensibile al racconto del ragazzo. E così, dopo averlo portato a scuola, è entrato in contatto con il padre del ragazzo a cui ha spiegato l’accaduto. Non solo. Evidentemente colpito dall’accaduto, ha parlato anche ai colleghi dell’incontro con il giovane Tomas. E’ partita così l’idea di realizzare una colletta.

Il nuovo tablet

Grazie alla generosità dei dipendenti Atac, Fabio ha potuto raccogliere 500 euro con cui ha comprato un nuovo tablet. Tra l’altro, fanno sapere dall’azienda ai trasporti, l'autista è riuscito ad ottenere anche uno sconto dal rivenditore. Il commerciante, rimasto a sua volta colpito dalla vicenda, ha infatti deciso di applicare uno sconto.

Il lieto fine

Informato dell’acquisto, il padre di Tomas ha accompagnato il figlio alla rimessa di Grottarossa. E lì, con sua sorpresa, il tredicenne ha potuto ricevere il nuovo dispositivo, anche più performante del precedente. A consegnarglielo, insieme a Fabio, si sono presentati Valentina, Andrea, Patrizia, Stefano, Maria Pia, Stefania e Luigi e gli altri colleghi della rimessa che hanno partecipato all’encomiabile iniziativa.