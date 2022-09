Il piano di Atac per gli studenti: gli orari delle corse dedicate

Con l'inizio dell'anno scolastico, Atac ha riattivato i collegamenti bus dedicati agli studenti degli istituti superiori. Le corse sono entrate in funzione già a partire dal 12 settembre, così da facilitare il rientro a scuola, e rispetto allo scorso anno ci sono alcune novità.

Gli orari delle corse sono infatti cambiati per effetto della possibilità di usare la capienza dei veicoli al cento per cento, cosa non possibile all’inizio dell’anno scolastico 2021-2022. Il piano studenti di Atac prevede dunque dal lunedì al venerdì 164 collegamenti, e per le scuole aperte anche il sabato, 34 collegamenti.

Le 164 corse sono attivate su 32 linee: 01, 04, 05 e 05B, 06, 058, 065, 070, 33, 44, 73, 74, 86, 200, 201, 311, 313, 338, 341, 344, 435, 450, 508, 708, 709, 731, 765, 786, 870, 904, 911 e 916 (l'elenco delle linee e gli orari delle corse).

L’offerta dedicata agli studenti è completata poi da alcune corse gestite da Roma Tpl: le 14 linee che effettuano corse scolastiche sono 027, 028, 031, 051, 057, 078, 088, 340, 343, 404, 444, 663, 808, 889.