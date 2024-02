Atac, Patanè annuncia ai sindacati la firma del contratto di servizio ma non si sa ancora con quali soldi

Entro l’estate si concretizzerà la stipula del contratto di servizio. Un annuncio fatto nonostante ci sia ancora in ballo il ricorso dell’Agcm al Tar e il problema del reperimento dei fondi. Lunedì 19 febbraio c’è stato un incontro tra i sindacati e l’assessore alla mobilità di Roma, Eugenio Patanè, per parlare del trasporto pubblico. Quest'ultimo ha confermato, dicono i sindacati, “la particolare attenzione che la Giunta rivolge ad Atac, che dovrebbe concretizzarsi nella stipula del contratto di servizio relativo all’affidamento in house entro l’estate”. Si tratta, in sintesi, del documento per l'affidamento dell'esercizio di servizio di trasporto pubblico locale senza il quale non potrebbero circolare tram, metro e autobus.

Contratto di servizio

Si tratta di una vera e propria notizia perché, pochi giorni prima, lo stesso Patanè aveva parlato delle difficoltà di Roma nel poter sottoscrivere il contratto per mancanza di fondi. Era arrivata, infatti, la bocciatura delle mozioni presentate da Pd e M5S alla Camera dei deputati per chiedere, in sintesi, più soldi per Roma Capitale da destinare al trasporto. Appreso della bocciatura, Patanè aveva parlato di “un duro colpo” che potrebbe portare “ad un aumento del biglietto singolo”. All’appello mancherebbero circa 30 milioni per il contratto di servizio.

Evidentemente all’interno dell’assessorato alla mobilità c’è ottimismo sul buon esito della vicenda perché, almeno allo stato attuale, di veri e proprio cambiamenti rispetto alla situazione descritta pochi giorni fa non ce ne sono. Il ricorso al Tar dell’Agcm contro l’affidamento in house di Atac non preoccupa più di tanto, visto anche come si sono conclusi procedimenti passati molto simili. Diversa la questione economica che, però, una soluzione in teoria l’avrebbe già: l’aumento del biglietto. Un qualcosa che il Campidoglio, ovviamente, vuole evitare.

I sindacati

Ha raccontare questa “promessa” di Patanè sono stati i segretari generali della Filt CGIL Roma e Lazio, Fit CISL Lazio e Uiltrasporti Lazio, Fabrizio Cuscito, Marino Masucci e Maurizio Lago. Durante l’incontro, Patanè ha illustrato lo stato dell’arte degli interventi infrastrutturali avviati e terminati, quelli in corso d’opera e quelli che necessariamente dovranno seguire. Focus particolare sulle opere tramviarie, sugli ammodernamenti delle linee metropolitane, sul restyling delle stazioni della metro A (in particolare Spagna e Ottaviano) ed anche sugli investimenti che hanno riguardato la flotta dei mezzi sia di superficie che sotterranei, nonché del patrimonio immobiliare recuperato.

Futuro

Le difficoltà di approccio, è emerso, “sono state notevoli per via del degrado generale del sistema della mobilità pubblica romana ereditato dall’attuale amministrazione, ma - nel sottolineare questo - l’assessore specifica anche che la fase critica, di recupero e rivitalizzazione, dovrebbe concludersi a fine 2024. L’amministrazione confida che il 2025 sia l’anno in cui si possano raccogliere i frutti di tutto il lavoro di recupero, di pianificazione e di investimento”. Ovvero in concomitanza con l’apertura della Porta Santa, quando si dovrà, per forza di cose, fare i conti con quello che si è riuscito a fare e cosa no.

Atac solida ed efficiente

Per constatando un miglioramento complessivo del servizio e una volta appresa la volontà di sottoscrivere il contratto di servizio, i sindacati non hanno potuto “esprimere piena soddisfazione”. I lavoratori si sono dovuti caricare, negli ultimi anni, le difficoltà della “pandemia, del concordato, della carenza di investimenti adeguati perla Capitale e della congiuntura economica sfavorevole”. Per questo, c’è bisogno di una Atac solidamente strutturata ed efficiente, che diventi quel grande player del trasporto pubblico locale che può e deve essere e che in prospettiva abbia tutte le caratteristiche necessarie a reagire a stimoli considerevoli, come le aperture del settore al mercato”.

Giubileo 2025

È chiaro che il 2025 sarà l’anno “zero” dei trasporti romani. Non solo dal punto di vista dei nuovi mezzi e delle nuove infrastrutture pensate e realizzate per l’evento. Roma sarà “invasa” da Pellegrini che, per forza di cose, faranno affidamento sul trasporto pubblico. Per questo, secondo i sindacati, occorre programmare questo appuntamento “con la massima serietà ed ambizione, costruendo un percorso di confronto costante e continuo, di concertazione tra le parti, perché si tratta di un formidabile stress per Roma ma anche di una straordinaria opportunità di efficientamento, crescita e sviluppo. Di fatto c’è stato il primo passo per la costituzione di un tavolo permanente di accompagnamento al Giubileo, che siamo certi possa dare risultati importanti e concreti nel rispetto del lavoro e di Roma”.