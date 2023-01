Traporto pubblico, prorogata la gratuità per gli over 70

Anche per il 2023 i romani over 70 potranno viaggiare gratis su bus, metro e tram della Capitale. La decisione è stata presa dalla giunta capitolina, in occasione della proroga del contratto di servizio con Atac per quanto riguarda il trasporto pubblico locale.

Gualtieri&Co., infatti, hanno autorizzato la municipalizzata a rilasciare le tessere gratuite ai residenti ultrasettantenni, che abbiano però un ISEE uguale o inferiore a 15.000 euro. Le tessere saranno valide per tutto l'anno 2023 sulle linee di trasporto pubblico locale gestite da Atac e da Roma TPL.

Chiunque vorrà fare richiesta, potrà utilizzare il sito di Atac nell'area MyAtac oppure recandosi alle biglietterie della municipalizzata. Con sè bisognerà avere la certificazione ISEE e la copia di un documento di riconoscimento, con l'originale da mostrare.