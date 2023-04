Roma, entro l'estate in servizio 118 nuovi autobus ibridi

Il parco mezzi di Atac si “svecchia” co l’arrivo dei 118 nuovi bus ibridi acquistati a settembre 2022 da Roma Capitale. I mezzi inizieranno a circolare entro l’estate, e fanno parte della tornata di 200 che comprende anche quelli a metano su cui l’amministrazione ha investito per portare avanti la transizione verso l’elettrico.

"Le nuove vetture sono destinate alla rimessa di Portonaccio in sostituzione dei vecchi Mercedes Urbani di immatricolazione 2003/2004 - ha detto Eugenio Patanè, assessore alla Mobilità di Roma Capitale - prosegue in questo modo il progressivo rinnovamento della flotta di autobus Atac all’insegna della sostenibilità, della riduzione delle emissioni inquinanti, del miglioramento della qualità e della sicurezza del trasporto pubblico. Contiamo di avere, entro il 2026, più di 1.200 nuovi mezzi che andranno a sostituire vetture arrivate a fine vita, con l'età media che crollerà dagli attuali 9 anni a 5 e mezzo".

I 118 nuovi bus, come ha ricordato Patanè, sono molto simili ai 100 ibridi già in servizio dal 2021, ma hanno la terza porta in coda al veicolo che consente una maggiore velocità nelle operazioni di carico e scarico dei passeggeri. Migliorata anche la sicurezza del conducente, che sarà protetto da una cabina separata.

Nel parco mezzi Atac 350 mezzi euro 3 da dismettere

A oggi il parco mezzi di Atac ha ancora circa 350 mezzi euro 3 che dovranno essere dismessi entro la fine di quest’anno, in concomitanza con l’entrata in vigore delle nuove e più stringenti norme di accesso alla fascia verde. Atac, aveva spiegato il direttore generale Alberto Zorzan, ha già varato un piano di rinnovo della flotta per l'elettrificazione completa avviata con il Pnnr, e il Comune di Roma ha in previsione di sostituire 400 autobus trasformandoli dalla motorizzazione attuale all'elettrico entro il 2026-2028. Per questi mezzi sono in corso le procedure di affidamento della progettazione delle infrastrutture. I fondi previsti e stanziati per il Giubileo, invece, si inseriscono in un processo graduale di trasformazione della flotta, e fanno riferimento alla parte di veicoli che devono essere sostituiti immediatamente perché hanno emissioni troppo elevate.