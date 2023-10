Metro A, perché il servizio tra Arco di Travertino e San Giovanni è partito in ritardo

Questa mattina 13 ottobre il servizio sulla metro A di Roma, nel tratto tra San Giovanni e Arco di Travertino, è iniziato in ritardo. Atac ha messo a disposizione dei bus sostitutivi.

Servizio in ritardo sulla metro A

Come ha fatto sapere Atac, nel tratto tra San Giovanni e Arco di Travertino per quasi un'ora hanno operato bus sostitutivi a causa del ritardo nell'apertura del servizio odierno. La causa, fanno sapere dall'azienda municipalizzata, è stata il distacco di una vecchia protezione giunto in galleria. Avendo interferito con la linea aerea, i tecnici hanno dovuto disalimentare.

Poco prima delle 7 il disservizio è rientrato, l'intervento dei tecnici ha permesso di rialimentare la tratta, composta da sei fermate, facendo ripartire regolarmente il servizio per tutti i pendolari.