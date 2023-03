Manifestazione all'Esquilino: cambia il percorso degli autobus

Aprile inizierà con deviazioni e limitazioni del trasporto pubblico della Capitale. Il programma di deviazioni colpirà nello specifico la zona dell'Esquilino. Sabato 1 aprile dalle ore 15:00 alle ore 18:00 si svolgerà una manifestazione con corteo che partirà da piazza dell'Esquilino e che terminerà in piazza Madonna di Loretto. I manifestanti nel loro percorso attraverseranno via Cavour, largo Corrado Ricci e via dei Fori Imperiali. Di seguito le linee dei mezzi atac sensibili a possibili deviazioni e limitazioni: 16-51-70-71-85-87-117-118-350-590-649-714.