Gli autisti Atac sono pochi: in media hanno 33 giorni di ferie arretrate. E le nuove assunzioni non bastano

Ne servirebbero altri 600, come minimo. Andrebbero almeno a colmare le defezioni dovute al turn over di chi va in pensione e a far respirare chi non riesce neanche a godersi le ferie maturate. Parliamo dei futuri nuovi autisti dei mezzi Atac. L’azienda romana di trasporto, a metà aprile, ha pubblicato un bando che prevede 400 assunzioni. Alla scadenza dei termini, fissata al 30 aprile, sono arrivate circa 1400 domande. Un successo clamoroso visto che hanno partecipato alla selezione anche cittadini stranieri. Insomma, nonostante le difficoltà ed i pericoli di questo lavoro, l’autista Atac è ancora un mestiere attrattivo. Peccato che, come sottolinea la Filt Cgil Roma e Lazio, i nuovi assunti non basteranno a risolvere i problemi di personale dell’azienda. Da qui l'idea proposta al Campidoglio: allarghiamo la platea ed assumiamo più guidatori possibile.

Ferie arretrate

Giubileo, più autobus per le strade per sopperire alla mancanza di tram e personale in pensione. Atac aveva l’assoluta necessità di reclutare nuovi guidatori, dopo aver già assunto oltre 1000 persone tra autisti ed autiste tra il 2023 e il 2024. Le new entry, però, sono giudicate insufficienti dalla Cgil. “In Atac abbiamo persone che non riescono a smaltire le ferie. Parliamo di lavoratori che hanno anche 33 giorni arretrati. È un problema che riguarda anche la sicurezza visto che le ferie servono proprio per recuperare energie psicofisiche” dice, a RomaToday, Alessandro Farina, responsabile del settore trasporto pubblico di linea e non della Filt Cgil. “Sento parlare di più smart working nel settore amministrativo dove questo problema non esiste. Con gli autisti, quindi, cosa vogliamo fare? Tra poco ci sarà il Giubileo ed i carichi di lavoro aumenteranno” continua.

Il personale non basta

Secondo le stime del sindacato, oltre ai 400 che si andranno ad assumere al termine delle selezioni, Atac avrebbe bisogno di almeno altri 600 autisti. “Non c’è solo il problema del Giubileo 2025 – riprende Farina – tanti colleghi stanno per andare in pensione ma non solo. Visto che parliamo di un lavoro usurante, ci sono quei lavoratori che non sono più idonei alla guida per motivi fisici. Ecco perché diciamo che, viste le numerose risposte al concorso, sarebbe il caso di allargare la platea. Nuovi lavoratori che torneranno utili anche dopo l'anno giubilare”.

Protocollo per il Giubileo

La Filt Cgil ha già chiesto al sindaco di Roma un incontro per firmare un protocollo giubilare per Roma Capitale per tenere in considerazione quello che di più oggi manca ad Atac: il personale. “Tra poco, non sappiamo ancora quando, smetteranno di circolare i tram per i lavori a Porta Maggiore. Oltre a non sapere cosa faranno quei macchinisti, non abbiamo ancora un piano sul come verranno gestiti i bus sostituitivi e, soprattutto, quanto personale servirà per sopperire a tutto ciò. Ripeto – continua – Farina – in tutta Italia concorsi come questo hanno difficoltà a raggiungere il numero minimo. A Roma è arrivato più del triplo delle domande: perché non allargare le assunzioni? Di sicuro non c’è il rischio che qualche nuovo autista rimanga senza fare nulla”. Da qui la necessità di “un protocollo giubilare con Roma Capitale per capire quanto altro personale manchi all’appello”.

Fondi per aumentare i chilometri percorsi

Farina ricorda, inoltre, che nel Dpcm giubilare sono stati stanziati 15 milioni di euro a favore di Atac per un incremento della produttività di autobus di superficie in termini chilometrici. Parliamo, quini, di un aumento del carico di lavoro per gli autisti: “Si vogliono fare le nozze con i fichi secchi. Si cerca di aumentare la produttività quando gli autisti non riescono neanche ad andare in ferie”. In totale, secondo le stime della Cgil, i 5.200 autisti dell’azienda non avrebbero goduto di 17 mila giornate di ferie.

Corsi di formazione

Intanto le sigle sindacali si sono attrezzate per aiutare i partecipanti al concorso a prepararsi al meglio. Entro il mese di maggio, infatti, ci sarà la prima fase dei test psicoattitudinali di preselezione, e successivamente, ci sarà il colloquio per la valutazione di competenze e attitudini. La Fit Cisl ha annunciato, per questo, che dal 9 maggio verrà offerta una formazione gratuita di alta qualità, svolta da formatori specializzati specificamente per aiutare gli aspiranti lavoratori in Atac. Anche la Cgil, così come altri sindacati, stanno partendo con corsi simili.