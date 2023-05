I sindacati diffidano Atac: "Basta interventi disciplinari per segnalazioni dai social"

I sindacati contro Atac per i sempre più numerosi provvedimenti disciplinari adottati contro autisti sorpresi (e segnalati sui social) dai passeggeri mentre tenevano comportamenti scorretti alla guida.

Usb Lavoro Privato Trasporti Roma e Lazio e Orsa TPL Lazio hanno diffidato l'azienda dal procedere con questa politica, parlando di "insostenibile e grave situazione" legata alle segnalazioni social "alle quali l'azienda anziché porre un freno fa seguire contestazioni disciplinari. Lavoratori che ogni giorno sì interfacciano con l'utenza con difficoltà - proseguono i rappresentanti sindacali - per i continui disservizi generati da anni di dirigenza non all’altezza dei propri compiti e dai mancati investimenti di una politica che non facilita il trasporto pubblico ma incrementa un servizio privato totalmente inefficiente".

"Siamo a rappresentare le condizioni di lavoro critiche del personale viaggiante, dei verificatori, dei macchinisti, dei venditori di titoli di viaggio, degli operai e di tutto quel personale che ogni giorno è a contatto con l’utenza. Vi vogliamo ricordare che ormai sono innumerevoli le aggressioni subite dal personale, non per colpe personali ma per inefficienze aziendali - si legge nella nota - Azienda che si guarda bene dal difendere i propri dipendenti, non basta dichiararsi parte civile su un eventuale giudizio futuro, ma dovrebbe rendersi protagonista attiva nel difendere il proprio personale. Continuiamo ad assistere ad un’utenza inferocita contro il personale fomentata da giornalisti mediocri che si divertono a filmare, fotografare e scrivere di situazioni che coinvolgono lavoratori, secondo loro poco consone. La realtà è che ritraggono particolari attimi che difficilmente corrispondono a verità".

Il riferimento, come detto, è a episodi finiti al centro delle cronache nei mesi scorsi: autisti Atac immortalati da passeggeri mentre usano il cellulare alla guida o guardano film, mentre fumano oppure dopo che hanno fermato il mezzo per comprare un cornetto, come accaduto lo scorso 16 maggio. In tutti i casi le scene sono state riprese da passeggeri che hanno poi inviato le foto o i video all'account Twitter @InfoAtac, segnalazioni che hanno portato a provvedimenti disciplinari, dalle sanzioni alle sospensioni senza stipendio.

"Diffidiamo l’azienda nel continuare a procedere con la metodologia della sospensione dal servizio, solo perché una persona mediocre invia o pubblica video che non rappresentano la verità, o semplicemente perché hanno visto un conducente con gambe accavallate fermo al capolinea, facendo cadere in un tunnel di disperazione il lavoratore e la sua famiglia finché non verrà reinserito in servizio e ripristinata la paga - concludono Usb e Orsa - L’azienda deve prendere immediatamente le distanze da certe metodologie e assumersi le proprie responsabilità; per la disciplina c'è il personale ispettivo che ha la facoltà di verificare e segnalare eventuali comportamenti anomali dei dipendenti".