Atac e il biglietto a due euro. La spiegazione dell'extra in un video

Se compri il biglietto in metropolitana costa due euro. Da mesi questa notizia rimbalza on line e sulla stampa, spesso accompagnata dalla spiegazione corretta, altre volte da una disinformazione che porta a pensare ad un aumento del ticket. Qual è la verità? A provare a mettere un punto alle speculazione è la stessa Atac che da qualche mese fa girare in metropolitana un video in cui spiega il perché di questi 50 centesimi in più.

Nell'ultimo anno e mezzo nelle stazioni metro e non solo Atac ha posizionato le nuove biglietterie automatiche. Denominate MET, hanno una differenza rispetto alle precedenti, le MEB: emettono titoli su card ricaricabile, anziché singoli biglietti usa e getta e consentono l'acquisto anche con la carta di credito. Un passaggio che consente una migliore perfomance tecnologica alle emettitrici e un maggior rispetto per l'ambiente, tanto da parte dell'utente quanto da parte dell'azienda.

Il passaggio non è a costo zero. La scelta viene fatta pagare 50 centesimi. Si paga però solo se si acquistano meno di tre titoli insieme. Dai tre titoli in poi la card è gratuita. Ecco quindi che se si entra in metropolitana senza biglietto, non si ha la card, per fare il biglietto bisogna ottenere il supporto che costa 50 centesimi e poi pagare un euro e cinquanta di bit.

L'alternativa è prendere il tradizionale bit in tabaccheria o nei punti vendita autorizzati. Non esiste infatti alcun obbligo della clientela a comprare le card ricaricabili nelle nuove biglietterie automatiche presenti in stazione. Se non si desidera acquistare i titoli di viaggio nelle biglietterie automatiche, il cliente può scegliere di pagare il biglietto con carta di credito direttamente al tornello della metro o a bordo di tutti i mezzi di superficie (bus e tram) con Tap&Go o recarsi negli oltre 2200 punti vendita sparsi per la città.

Inizialmente le MET e le MEB hanno convissuto nelle stazioni metro. Quando gradualmente è iniziata la dismissione delle vecchia biglietterie automatiche

(MEB) sostituite con quelle nuove (MET) per i primi cinque mesi la card è stata distribuita gratuitamente. Le analisi hanno confermato tuttavia la gratuità sfavoriva la fidelizzazione dell’utente verso la card ricaricabile. E’ stato quindi introdotto progressivamente il costo della card ricaricabile, non allo scopo di fare cassa ma per agevolare un uso sempre più consapevole delle nuove MET da parte della clientela, ovvero diffondere il concetto di “valore” della card, in termini di sostenibilità, in quanto ricaricabile e riutilizzabile nel tempo.