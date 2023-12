Atac, pubblicato il bando per progettare gli interventi di manutenzione nelle stazioni e rimesse di Roma

Quasi 14 milioni di euro per progettare e coordinare interventi di manutenzione, adeguamento, miglioramento sulle infrastrutture, immobili ed impianti gestiti da Atac. L’azienda di trasporti ha infatti pubblicato un bando di gara diviso in tre lotti e che dovrebbe consentire ai pendolari, in futuro, di poter usufruire di stazioni funzionanti e, soprattutto, sicure. L’obiettivo è quello di rendere gli interventi e le progettazioni veloci ed efficaci. Per questo, è stato scelto lo strumento dell’accordo quadro con un unico operatore. In sintesi, anche se i lotti sono tre e diversi per mansioni, sarà lo stesso soggetto ed effettuare tutti i lavori.

I tre lotti

I lotti sono stati divisi in “opere civili e impianti”, “verifica della progettazione” e “direzione lavori impianti e collaudi”. Il primo ha un importo, a base d’asta, di 7 milioni e 437 mila euro, il secondo un milione e 556 mila mentre il terzo 4 milioni e 914 mila euro. Le prestazioni per ogni lotto verranno affidate mediante la sottoscrizione di uno o più contratti applicativi.

Occorre specificare che il bando servirà ad avere dei professionisti che si occuperanno di attività propedeutiche alla progettazione (rilievi, stime e valutazioni), progettazione di fattibilità tecnico-economica, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, collaudo tecnico-amministrativo, verifica delle progettazioni e attività di direzione lavori. I lavori veri e propri che, secondo le stime, ammontano a 121 milioni di euro saranno oggetto di un bando ad hoc.

I contratti applicativi

L’accordo quadro prevede la sottoscrizione del primo contratto applicativo di ogni lotto al momento dell’aggiudicazione della gara. In pratica, all’interno di ogni “categoria” verranno poi specificati gli interventi da realizzare sottoscrivendo, con chi vincerà la gara, appositi contratti.

Il primo contratto applicativo relativo al lotto 1 di 433.069,05 euro riguarda la progettazione di fattibilità tecnico-economica e della direzione lavori, comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, degli “adeguamenti normativi per la separazione delle acque di prima pioggia nei siti di Centocelle, Magliana Nuova, Magliana Bus, Montesacro ed Osteria del Curato”. In questi scali, quando verranno poi effettuati i lavori veri e propri, non dovrebbero più, condizionale d’obbligo, esserci problemi di infiltrazioni o allagamenti in caso di piogge.

Per quanto concerne il secondo lotto, il primo contratto da 174 mila euro riguarderà la verifica della progettazione esecutiva relativa agli interventi di “adeguamento degli impianti per alimentazione elettrica bus delle rimesse di Grottarossa, Portonaccio, Trastevere e di Tor Sapienza”. Sempre per queste rimesse, verranno investiti 1 milione e 500 mila euro, all’interno del lotto tre, per la direzione dei lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.