Dipendenti Atac scrutatori ai seggi: boom di corse saltate, trasporti in tilt

Nuove elezioni, ma la storia è sempre la stessa: durante le votazioni gli autisti Atac lavorano alle urne. Sono infatti 650 i dipendenti della municipalizzata che hanno raccolto l’appello del Campidoglio per rendersi disponibili ai seggi elettorali durante i ballottaggi del 17 e 18 ottobre, un’assenza che ha costretto così l’azienda a una riduzione forzata del personale e a penalizzare la mobilità in città.

Gli effetti hanno pesato sul weekend, tanto quanto sul rientro del lunedì. Se mancano gli autisti infatti, cala anche il numero delle corse, 84 in meno rispetto alla scorsa domenica con 180 bus fermi nei depositi di sabato, con la città a rilento durante le elezioni e nel pieno dell’ottobrata romana.

“È una situazione che si ripresenta ogni volta, a ogni tornata elettorale, purtroppo la Legge 29 gennaio 1992, stabilisce che tutti i lavoratori dipendenti abbiano diritto di assentarsi dal lavoro per le elezioni e a essere comunque retribuiti. Atac non può richiamare i dipendenti in servizio né intervenire con sanzioni disciplinari”, afferma Michele Frullo, del sindacato trasporti Usb.

Tutelati dallo Stato, chi tutela gli utenti?

La legge nazionale Legge 29 gennaio 1992, n. 69 riconosce infatti la libertà del lavoratore, compresi quelli Atac, di rappresentare il proprio partito politico durante le votazioni e ad avere diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni, abilitandoli così a prestare servizio come rappresentanti di lista, scrutatori o presidenti di seggio qualora fossero convocati. In più riconosce le giornate da sabato a lunedì come “permessi concessi dallo Stato”. Ciò significa che i giorni lavorativi passati al seggio vengono retribuiti come se il lavoratore avesse normalmente lavorato. Solo il gettone di presenza per il servizio presso i seggi elettorali, corrisponde a 187 euro per i presidenti di seggio, 145 euro come scrutatori e segretari.

Dei 650 dipendenti Atac, sono 450 gli autisti che dal 16 al 18 ottobre non hanno prestato servizio sui trasporti, percependo comunque lo stipendio come da norma di legge, incassando il gettone di presenza per il lavoro ai seggi e potendo, qualora le tre giornate lavorative anticipassero da calendario quelle di riposo, sfruttare anche una giornata di ripresa dopo i seggi, il cosiddetto “riposo compensativo”:

“Se già concordato con l’azienda e se al lavoratore spettano per legge, dopo questi tre giorni di assenza in Atac i dipendenti sì, potrebbero anche usufruire di una giornata di riposo”, conferma Frullo.

Atac chiede collaborazione, i dipendenti preferiscono i seggi

Vista la mole di dipendenti che si è presentata come scrutatori, presidenti e rappresentanti di lista, Atac ha cercato di frenare la corsa alle urne chiedendo ai lavoratori di notificare l’assenza dal posto di lavoro almeno 15 giorni prima dalla chiamata ai seggi.

Per legge, però, il dipendente non è tenuto a farlo. “Il dipendente Atac può decidere di accettare se prestare servizio ai seggi anche il giorno stesso della convocazione senza obbligo verso l’azienda di trasporti, in questo modo Atac si trova impreparata di fronte alla carenza di personale e a ogni elezioni si verifica la stessa storia”.

Nel frattempo, un'intera città è in balia delle urne.