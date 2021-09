Riaprono le scuole e Atac aumenta le corse

Da lunedì aumentano le corse del trasporto pubblico in superficie. Atac, l’azienda dei trasporti, ha riattivato i servizi aggiuntivi in vista della riapertura delle scuole, così come avvenuto già lo scorso anno. Per farlo ha sub-appaltato a operatori privati che garantiscono altri mezzi in circolazione: tra questi operatori di 24 linee. Saranno affidati anche i 35 collegamenti per i servizi aggiuntivi del trasporto scolastico, per un totale di 1.500 corse.

Gli affidamenti messi in campo dall’azienda dei trasporti sono, quindi, due: uno per 24 linee, dal valore di 18 milioni di euro, e l'altro per 35 collegamenti scolastici da circa 2.8 milioni. Le risorse recuperate da Atac con questi subaffidamenti saranno reinvestite su linee critiche in termini di affollamento, su servizi di supporto alla rete tranviaria. In particolare saranno attivati servizi aggiuntivi su 41 linee. Aumentano anche i servizi nella zona di Ostia: una modifica riguarda la linea 070 che transiterà all'interno del quartiere di Malafede e si sovrapporrà alla ferrovia Roma-Lido nella tratta Vitinia-Eur, per ridurre i disagi dovuti alla riduzione dei treni circolanti per revisione.

Sulla metro B è stato già attivato l’orario invernale – a partire dal 30 agosto – sulla linea A dal 6 settembre. La stessa cosa è già avvenuta sulla linea ferroviaria Roma-Viterbo, che potrà fruire anche dell'offerta del servizio integrativo su gomma che garantisce ulteriori 18 corse tra Montebello, capolinea del servizio urbano e Catalano. L'orario consente di raggiungere oltre alle scuole di Roma anche gli istituti superiori di Viterbo e Vignanello e, attraverso, un servizio coordinato con Cotral, l'istituto tecnico di Bagnoregio. Completa l'offerta una corsa bus che consente di raggiungere Civita Castellana entro le ore 8.00. E' attivo anche il tavolo di coordinamento della Prefettura di Viterbo che consentirà di monitorare la situazione degli istituti scolastici.

Anche sulla Ferrovia Termini-Centocelle verrà introdotto l'orario invernale con l'apertura delle scuole. Sulla Roma-Lido, infine, per ovviare alla carenza di treni si è deciso di concentrare tutte le risorse disponibili nella tratta più frequentata, quella fra Piramide e Lido Centro, in modo da poter garantire un servizio soddisfacente. Dal 13 settembre si procederà ad attivare un orario invernale speciale su questa porzione di linea. Al tempo stesso, dal lunedì al sabato, sarà sospesa la tratta Lido Centro-Colombo che verrà sostituita da bus. La domenica e i giorni festivi, invece, il servizio ferroviario sarà garantito sull'intera linea.