Atac, aggiudicata la gara per la cessione di undici linee del trasporto pubblico locale

Atac ha ufficialmente ceduto per tutto il 2024 undici linee del trasporto pubblico locale nei quadranti nord ovest ed est della Capitale. La gara, pubblicata a novembre 2022, è stata aggiudicata all’Autoservizi Riccitelli s.r.l. per il primo lotto e all’Autoservizi Troiani S.r.l. il secondo. Si tratta, nello specifico, di una “gara ponte” visto che l’intenzione, in futuro è quella di fare una gara valida per più anni al fine di garantire maggiore continuità al servizio.

Gara aggiudicata

La gara, assegnata secondo il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa, ha visto partecipare una sola realtà per il lotto nord ovest e due per il lotto est. Come detto, l’Autoservizi Riccitelli ha vinto con un’offerta di 5 milioni e 491 mila euro mentre l’Autoservizi Troiani, azienda sempre più protagonista del trasporto pubblico romano, con una proposta di 4 milioni e 933 mila euro. La possibilità di procedere con il sub affidamento delle undici linee era stato richiesto proprio da Atac nel corso della redazione del contratto di servizio con Roma Capitale, “al fine di usufruire di uno strumento che consenta di affidare a terzi quote definite di servizio e contestualmente permetta ad Atac di far fronte a picchi di produzione, legati ai servizi sostitutivi Metro A, C e tram per manutenzioni straordinarie delle infrastrutture” si legge nella delibera del consiglio di amministrazione che assegna i lotti.

Il servizio

Il lotto nord ovest comprende le linee 021, 246, 246P, 351, 718, per un totale di 22 vetture che percorrono un totale di 1 milione 422 mila chilometri all’anno. Il lotto est conta, invece, 6 linee: 043, 113, 319, 500, 551, 77 per un totale di 22 mezzi che percorrono 1 milione e 332 mila chilometri ogni anno. Nel bando è stato poi specificato che chi vincerà la gara dovrà avere una riserva di vetture pari al 10% del massimo richiesto. Questo, ovviamente, nel caso in cui qualche mezzo dovesse guastarsi. I vincitori della gara dovranno sostenere tutte le incombenze ed i costi d’esercizio: guida, manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi compresa la loro pulizia, il rifornimento di carburante, l’assicurazione e le revisioni.