Atac, accordo con i sindacati: 86 nuovi autisti e 130 assunzioni interinali. Protesta l'Usb

Ad agosto Atac e le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Fna sono arrivate a dama per la sigla di un accordo che dà il via allo scorrimento della graduatoria per l'inserimento di 86 nuovi autisti a tempo determinato per l'eventuale assunzione di 130 lavoratori tramite agenzia interinale per tre mesi. Un accordo non riconosciuto dall'unione sindacale di base e Or.Sa. Tpl.

Come fanno sapere i sindacati confederati, l'accordo ha come scopo principale "sopperire ai fabbisogno di organico degli operatori di esercizio" nell'azienda municipalizzata. In tal modo viene fatta scorrere la vecchia graduatoria, ma permette anche di integrare la squadra nel periodo da ottobre a dicembre, quindi con contratti di somministrazione di tre mesi.

In questo secondo caso, si tratta di un accordo quadro frutto di un bando del 2021 tramite il quale Atac ha reperito un'agenzia interinale dalla quale attingere alla bisogna. Il contratto è ancora da siglare, ma sarà presumibilmente attivo da settembre. In sostanza, quando l'azienda avrà necessità di sopperire a delle carenze o ad esigenze dell'ultimo minuto - vedi, ad esempio, autisti che coprano il servizio sostitutivo per una metro ferma - potrà attingere dall'elenco fornito dall'agenzia vincitrice del bando.

Inoltre, sempre secondo quanto comunicano i sindacati, "si darà corso a nuovo avviso di selezione per garantire i fabbisogni complessivi di organico a partire dall'anno 2023 - scrivono - . Sarà ripristinato fino all’inserimento del personale somministrato l'accordo di incentivazione allo straordinario del 2020".

Ma non tutte le organizzazioni sindacali hanno firmato l'accordo. Usb e Or.Sa. Tpl si scagliano contro Atac, dopo aver scioperato a giugno. "Un accordo becero - scrivono - che non soddisfa le vere esigenze aziendali, considerando che 65 autisti a breve verranno spostati ad altre mansioni. Quindi l'implemento effettivo sarà di sole 21 unità. Più grave ancora, si dà il via ad assunzioni precarie di autisti con contratto somministrato per 130 unità, che non porteranno nessuna utilità per il futuro aziendale e per l'utenza". Secondo i sindacati di base servono 1.000 autisti e 300 operai - non contemplati dal nuovo accordo - per le varie strutture di manutenzione.