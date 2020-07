Atac, ricarica on line dell'abbonamento per persone con disabilità a partire da settembre

Diventa più snella la procedura per ricaricare l’abbonamento ai mezzi pubblici da parte delle persone con disabilità. Dal primo settembre cambia la modalità di accesso: è consentito ricaricare on line la tessera senza la necessità di recarsi in biglietteria. L’iniziativa è stata annunciata dall’azienda dei trasporti Atac alla presenza di Giovanni Mottura e di Pietro Calabrese, assessore alla città in movimento.

A seguito delle attività messe in campo dall’azienda del trasporto pubblico in questi mesi a supporto di persone con disabilità, i titolari di abbonamenti in corso di validità potranno provvisoriamente usare la procedura dell'autocertificazione per ottenere il rinnovo delle tessere. Una ulteriore facilitazione per i clienti, che potranno produrre tale autocertificazione sia on line che in biglietteria.

Un’altra novità ci sarà dal prossimo primo gennaio 2021: Atac possiederà un database completo e dedicato che non renderà più necessaria l'autocertificazione in caso di rinnovo. L'azienda, infine, dedicherà alcuni sportelli della propria rete di biglietterie alle persone disabili, che potranno anche verificare sul sito web lo stato di attuazione delle pratiche.

