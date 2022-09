Ater mette all'asta un pezzo di pregio: in vendita un "villino" di San Saba

L’Ater di Roma ha deciso di mettere in vendita uno dei suoi gioielli. Si tratta di un cosiddetto “villino”, un immobile nel centrale quartiere di San Saba.

Le caratteristiche dell'edificio

L’edificio, situato al civico 1 di via Giovanni Battista, si trova nel cuore del popolare rione del municipio I. L’immobile gode di un ingresso indipendente e si sviluppa su tre livelli. I vani a disposizione sono in tutto sette più un giardino di 24 metri quadrati. Il villino, di categoria A/7, è allacciato ad un impianto di riscaldamento centralizzato.

La distribuzione dei vani

La disposizione dell’immobile, da ristrutturare, prevede al piano rialzato un ingresso, soggiorno, cucina, camera ed appunto il giardino. Al primo piano le camere da letto sono due, più un bagno. Nel seminterrato è presente una cantina. L’edificio comprende anche, all’ultimo piano, una terrazza esclusiva di 45 metri quadrati. Il prezzo di base dell’immobile messo all’asta è di 761.600 euro.

Come funziona l'asta

Per partecipare all’asta occorre versare, entro le ore 17 del 28 settembre, una cauzione di 20mila euro. Per prenotare una visita occorre effettuare una registrazione sul sito dell’Ater di Roma. La vendita, che è telematica, è prevista il giorno 29 settembre. In caso di più offerte valide, si procede all’asta tra le tre offerte segrete di importo più alto. L’incanto si tiene in sessione della durata di tre minuti in cui ciascun offerente potrà prenotarsi e presentare un’offerta palese in aumento, con un rilancio minimo che è pari a 5mila euro per gli immobili, come in questo caso, con un prezzo a base d’asta che è superiore ai 400mila euro.