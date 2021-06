Ater mette all'asta 14 appartamenti: da Testaccio a Garbatella tutti gli alloggi in vendita

Quattordici appartamenti all’asta, con l’obiettivo di ricavarne almeno 3,6 milioni di euro. Ater prosegue sulla strada della vendita del suo patrimonio immobiliare. Lo fa puntando alla cessione di alloggi distribuiti in zone di pregio ed aree popolari. A macchia di leopardo in tutta la città. Dal quartiere della Vittoria ai lotti della Garbatella, passando per Testaccio, il Villaggio Olimpico e San Giovanni. Il lotto per provare ad aggiudicarsi un appartamento, questa volta, è previsto per il 5 e 6 luglio.

Garbatella

Il quartiere che ha celebrato nel 2020 il suo centenario, non manca neppure a questa vendita. Stavolta sono tre gli immobili che Ater punta a vendere. Il più economico si trova al civico 3 di via Pasquale Tosi, nel cuore dei lotti popolari. Ha una superficie di 49metri quadrati, è sitauto al piano terra e consta di 3,5 vani. Per provare ad acquistarlo si parte da 142 mila euro. Gli altri due appartamenti si trovano in via Caffaro 24 ed in via Cravero 20. Il primo, di 5 vani, misura 80 mq quadrati ed è messo a base d’asta al prezzo di 156,4mila euro. L’altro, situato vicino al Palladium, si può tentare di prenderlo al prezzo di 238mila euro, ma è più grande (115 mq) ed ha anche un balcone

Della Vittoria

Gli immobili più esclusivi di questo lotto di vendita sono quelli che si trovano nel quartiere della Vittoria. Il più costoso sta al civico 37 di via Oslavia. E’ al quinto piano, dispone di un terrazzo e si sviluppa su 145 mq. Prezzo d’asta fissato a 681,5 mila euro. Poi c’è un appartamento un pò più piccolo, di 121 metri quadrati in via Fulcieri Paulucci De Carboli 8. E’ al secondo piano e si può cercare di prenderlo a 568,7mila euro.

Roma Nord

Nel quadrante settentrionale della città sono in vendita appartamenti sulla Cassia ed al Villaggio Olimpico. Il primo, situato al civico 964, dispone anche di una cantina oltre che di un balcone. Misura 96 mq e per acquistarlo bisogna disporre almeno di 199mila euro. L’altro invece è sitauto in piazza Jan Palach 3, è al quinto piano senza ascenrsoe e misura 108 metri quadrati. Prezzo d’asta 301mila euro.

Testaccio e altre zone

Ci sono appartamenti anche al Testaccio. Nel popolare quartiere del I Municipio è in vendita un alloggio al 5 piano di via Giovanni Branca, al prezzo di 216mila euro (65mq) ed un altro in piazza Santa Maria Liberatrice. Misura 71 mq, è situato al primo piano ed ha il prezzo a base d’asta fissato a 249,6mila euro.A Conca d’oro ci sono due appartenti situati al civico 187 di viale Tirreno. Entrambe dispongono di una cantina. Ma il primo, situato al quarto piano, è di 77 metri quadrati (base d’asta 167mila euro) l’altro è al primo piano, misura 70 metri quadrati ed è in vendita con offerte a partire da 153,800 euro. In giro per la città Ater ha poi messo in vendita un appartamento in via Taranto 59 (98 mq a 281mila euro); in viale della Lega Lombarda 43 (66 mq a 178mila euro) e via Annio Felice, a Tor Marancia (78 mq a 162mila euro).

Come funziona l'asta

La procedura di vendita all’asta si svolgerà tra il 5 ed il 6 luglio. Per partecipare bisogna versare una piccola causazione, il cui importo non può tuttavia essere inferiore al 10% della base d’asta a cui è venduto l’immobile. L’incanto si terrà in sessioni della durata di 3 minuti entro cui ciascun offerente potrà prenotarsi e presentare un’offerta palese in aumento rispetto al prezzo base d’Incanto di mille euro per gli immobili in vendita a meno di 400mila euro. Per gli altri, il cui prezzo supera quella soglia, i rilanci dovranno essere di 5mila euro.

Visitare gli immobili

E’ possibile, sul sito dell’Ater di Roma, effettuare delle prenotazioni. Considerata la necessità di adottare le misure di contenimento del Covid 19, bisogna effettuare tassativamente entro le ore 13.30 del giorno feriale precedente a quello che, l’ente, fissa per la vista. Saranno accettate massimo tre persone alla volta. Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 17 del 3 luglio.