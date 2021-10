Ater mette all'asta 21 appartamenti: da Garbatella al Flaminio tutti gli alloggi in vendita

Ventuno appartamenti all’asta, di varie metrature, con l’obiettivo di ricavare almeno 5,1 milioni di euro. L’Ater di Roma continua la vendita del suo patrimonio immobiliare soprattutto alla Garbatella e più a macchia di leopardo nel resto della città, come al Flaminio, a San Giovanni,all’ Appio Latino ed a Testaccio. Il lotto per provare ad aggiudicarsi un appartamento, questa volta, è previsto per il 9 e 10 novembre.

Testaccio e Trastevere

Tutti i 21 appartamenti messi in vendita si trovano al primo turno di asta e sono considerati liberi. Così è ad esempio per l’iimobile di via Giovanni Battista Bodoni 96, al Testaccio, dov è in vendita un appartamento al secondo piano, di sessantacinque metri quadrati senza ascensore, al prezzo di base di poco superiore ai 264mila euro. Non distante dall’Orto botanico di Trastevere, ed in particolare in via degli Orti d’Alibert 27 è invece possibile provare ad acquistare un miniappartamento di 41miletri quadrati: 2 vani e mezzo, al piano terra, sono battuti al prezzo iniziale di 217mila e trecento euro.

Donna Olimpia

Alloggi Ater sono in vendita anche negli storici alloggi popolari di Donna Olimpia. Al “lotto primo”, per 92metri quadrati sono in vendita a poco meno di 221mila euro mentre ne bastano 173mila per partecipare all’asta dell’appartamento del “lotto terzo”, di settantadue metri quadrati. Dei due alloggii di via di Donna Olimpia, il primo è di cinque vani è al sesto piano, l’altro al secondo. Entrambe hanno l’ascensore.

Flaminio e Balduina

In via Enrico Chiarandia 2, un appartamento al quarto piano, di novanta metri quadrati con balcone , viene battuto al prezzo di 333mila euro. Sempre al Flaminio Ater mette all’asta anche un immobile leggermente più piccolo di 81 mq in piazza Melozzo da Forlì 1: in questo caso si trova al quinto piano, dispone di balconi, e si può provare a prendere a 299mila e 700 euro. In via della Valle Aurelia 93, a pochi passi da via Baldo degli Ubaldi, c’è invece un alloggio al piano seminterrato di 105 metri quadrati che sarà venduto a 236mila euro circa.

Altre zone

A Monte Sacro un appartamento in viale Gottardo 87, al piano terra, di 92 metriquadrati viene venduto a base d’asta di 226mila euro circa. Alla Montagnola, in via Pico della Mirandola 129, servono invece 180mila euro per provare a prendere un appartamento di 66 metri quadrati, al settimo piano con ascensore, balcone e cantina di 7metri quadrati. In piazza dei Navigatori, invece, un alloggio di 76 metri quadrati, sarà venduto a 205mila euro circa. In via Appia Nuova 359, 5 vani senza ascensore, per un totale di 105 mq, si possono provare a prendere a 315mila euro, mentre invia Latino, zona San Giovanni, un alloggio al piano terra di 82 metri quadrati è messo all’asta a 198mila euro circa

Garbatella

La maggior parte degli alloggi messi all’asta si trovano alla Garbatella. In via Cravero 20, vicino al Palladium, un seminterrato di 76 metri quadrati è in vendita per quasi 160mila euro, in via della Garbatella 15 invece, un pianterreno di 38 mq si può provare ad acquistarlo con 144mila euro. In via Roberto De’ Nobili, sempre nel quartiere che ha recentemente festeggiato il centenario, settanta metri quadrati al quarto piano sono in vendita a 196mila euro ed in via Fincati, per provare ad acquistare 79 metri quadrati, il prezzo è di 242mila euro.

Come funziona l'asta

La procedura di vendita all’asta si svolgerà tra il 9 ed il 10 novembre. Per partecipare bisogna versare una piccola causazione, il cui importo non può tuttavia essere inferiore al 10% della base d’asta a cui è venduto l’immobile. L’incanto si terrà in sessioni della durata di 3 minuti entro cui ciascun offerente potrà prenotarsi e presentare un’offerta palese in aumento rispetto al prezzo base d’Incanto di mille euro per gli immobili in vendita a meno di 400mila euro.

Visitare gli immobili

E’ possibile, sul sito dell’Ater di Roma, effettuare delle prenotazioni. Considerata la necessità di adottare le misure di contenimento del Covid 19, saranno accettate massimo due persone alla volta, il prenotato più l’accompagnatore. Gli interessati potranno presentare le offerte entro e non oltre le ore 17:00 dell’8 novembre 2021.