A rischio stop l'assunzione di 5350 insegnanti ed educatrici. Comune contro il governo: "Ci volta le spalle"

Scontro tra Comune e governo sulla mancata proroga per l'utilizzo delle graduatorie concorsuali del personale educativo e scolastico. Una mossa che rischia di impedire a 5350, tra insegnanti della scuola dell’infanzia ed educatrici dei nidi, di essere assunte a tempo indeterminato e che per gli assessori Claudia Pratelli (Scuola) e Andrea Catarci (Personale), mostra il “vero volto” del governo Meloni “contro Roma, le educatrici, le insegnanti e le famiglie della Capitale”.

Le graduatorie del Campidoglio

Per capire meglio quanto accaduto, bisogna tornare indietro al 2018, quando il Comune pubblica un bando per l’assunzione di nuovo personale scolastico. Sono previste due graduatorie concorsuali: una per gli insegnanti delle scuole dell’infanzia e una per gli educatori e le educatrici dei nidi. Per un totale di 6mila posti. La prima si conclude nel 2020, la seconda nel 2021. Roma Capitale assume in questi anni 650 tra educatrici e insegnanti. Restano però fuori 5350 persone, che ora rischiano di non poter più essere assunte perché, come spiegano dall’assessorato alle Politiche del personale, “le graduatorie hanno una validità di due anni. Quella per le insegnanti, dunque, è già scaduta, mentre quella per le educatrici dei nidi scadrà quest’anno”.

La richiesta di proroga

Da qui la richiesta di proroga da Roma Capitale a Palazzo Chigi, per poter assumere anche il restante personale individuato a tempo indeterminato. Una richiesta che, come emerso dall’approvazione in via definita alla Camera del decreto Milleproroghe, non è stata accolta. “Nonostante note ufficiali inviate dalla nostra amministrazione al Governo nazionale e gli emendamenti presentati alla Camera dei Deputati – spiegano Pratelli e Catarci - l'atteggiamento delle destre e del Governo è stata di totale chiusura alla possibilità di continuare a stabilizzare il personale che da anni garantisce il corretto funzionamento nelle 540 strutture educative e scolastiche della Capitale”. E non viene considerata percorribile neanche la possibilità di nuovi concorsi: “Con la norma taglia idonei, voluta sempre dal governo Meloni – continuano gli assessori - oggi per Roma fare nuovi concorsi diventa un’operazione anti economica e inefficace. Per fare un esempio, il concorso appena concluso della polizia locale avrebbe avuto solo 960 persone in graduatoria (800 vincitori più il 20% degli idonei) invece che 2.800 com'è in realtà. Al contrario prorogando la validità delle due graduatorie uniche per insegnanti scuola dell'infanzia e per educatrici nido, Roma Capitale avrebbe la possibilità di poter continuare a scorrere quelle graduatorie che contano quasi 6mila persone al loro interno. Continueremo a chiedere attenzione e rispetto per le famiglie e il personale capitolino per servizi educativi e scolastici di qualità”.

L'attacco dell'opposizione

Sulla questione sono intervenute anche l'ex sindaca e consigliera capitolina M5s Virginia Raggi e l'ex assessore al Personale e capogruppo capitolino della Civica Raggi Antonio De Santis, che accusano Pratelli e Catarci di piangere "lacrime di coccodrillo" su una situazione nota da tempo. "Solo oggi la giunta si risveglia da un irresponsabile stato di torpore - è l'attacco - e tuona contro la decisione del governo Meloni di non aver disposto la proroga delle graduatorie degli idonei relativa al concorso per il settore educativo-scolastico di Roma Capitale. Sono mesi, infatti, che chiediamo un intervento dell'Amministrazione Gualtieri paventando questo pericolo, ma la nostra denuncia è sempre rimasta inascoltata. Ciò non toglie che la scelta della destra sia a dir poco scellerata e tagli le gambe ai tanti idonei che l’Amministrazione capitolina potrebbe assumere immediatamente, risparmiando sui costi legati a un nuovo concorso e dando un’occasione occupazionale a chi, legittimamente, ha superato una selezione pubblica".

Raggi e De Santis denunciano di aver sollevato il problema già otto mesi fa, durante un'apposita commissione Scuola, in cui avevano chiesto alla giunta di attivarsi per affrontare il problema: "Una richiesta, la nostra, caduta nel dimenticatoio, nella totale indifferenza degli assessori competenti che, solo cinque giorni fa, si sono destati e, forse per lavarsi la coscienza dopo mesi di inerzia, hanno pensato bene di appellarsi al ministro Zangrillo per inserire la misura nel decreto Milleproroghe. Che dire: in questi casi, sarebbe meglio fare mea culpa e ammettere di aver sottovalutato un problema enorme. O, se proprio non si riesce, sarebbe quantomeno il caso di tacere".