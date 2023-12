Trasfusione sbagliata ad un'anziana, assolto infermiere romano

Il sangue usato per la trasfusione era quello sbagliato ma non è stato questo errore la causa della morte della paziente. È quanto ha stabilito la giudice Barbara Bennato del Tribunale Penale di Roma mettendo la parola fine, almeno per ora, ad una vicenda che risale al 27 febbraio 2016. In quella giornata T.L., una donna di 89 anni ricoverata presso la casa di cura “Villa Betania” di Roma, veniva ricoverata e sottoposta ad una trasfusione ematica. Pochi giorni dopo, il 5 marzo, il decesso dell’anziana e l’avvio di un processo conclusosi solo di recente.

Le indagini

Dopo il decesso della donna sono state avviate le indagini che hanno portato ad indagare due persone: un medico, la cui posizione è stata archiviata, e l’infermiere G.R., colui che aveva materialmente effettuato la trasfusione. L’assistente sanitario era accusato di omicidio colposo con l’aggravante che il tutto è accaduto nello svolgimento del proprio lavoro. R., alla fine, rischiava fino a due anni di carcere.

All’89enne era stata somministrata una sacca di sangue non compatibile con il suo gruppo sanguigno. Un dato inconfutabile e che non è mai stato messo in discussione. Il processo si è infatti “giocato” sul dimostrare, o meno, se questo errore avesse causato il decesso della donna.

Autopsia

Si è trattato di un processo molto tecnico, ovviamente, che ruotava attorno alla perizia medico legale e sui responsi dell'esame autoptico effettuato sulla salma di T.L. dal dottor Massimo Senati del Policlinico Universitario "A. Gemelli". La perizia si concludeva legando l'evento letale ad una "insufficienza cardio respiratoria terminale conseguente a coagulazione intravasale dissiminata evoluta in insufficienza renale acuta". Tradotto: la morte è stata causata dalla trasfusione sbagliata.

Contro perizie

L'infermiere, difeso dall’avvocato Gianfranco Carluccio, ha portato in dibattimento una controperizia dei consulenti tecnici di parte, il prof. Luigi Bolino e Massimo Delfino dell'università La Sapienza di Roma, illustrata dall’arringa dello stesso avvocato Carluccio. Alla fine, è arrivata l’assoluzione piena per G.R. perché “il fatto non sussiste”. Come anticipato, siamo solo in primo grado ma, a quanto risulta, la procura non farà ricorso in appello contro l'assoluzione.

L’avvocato ha spiegato che “non solo i parametri vitali dell'anziana, che si erano leggermente alterati in ragione del sopraggiungere dei fenomeni tipici dell'errata trasfusione ematica, si erano ristabilizzati già 24/48 ore” ma è stato dimostrato “come l'evento morte sia sganciato dall'errore trasfusionale e da ricercare” in altre patologie dell’anziana donna, “persona soggetta a nutrizione parenterale totale e affetta da demenza senile, con valori di potassio e magnesio considerevolmente bassi”. Insomma, l'89enne è morta per altri problemi e, secondo i giudici, non a casa del sangue sbagliato.