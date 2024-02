Pet Therapy e non solo: le iniziative dell'associazione Peter Pan per la sensibilizzazione sui tumori pediatrici

In occasione della Giornata mondiale contro il cancro infantile (15 febbraio) l’associazione Peter Pan amplierà i servizi offerti agli ospiti delle sue case di accoglienza, ovvero le famiglie costrette a trasferirsi a Roma dall'Italia e dal mondo per consentire al figlio malato di cancro di accedere alle migliori terapie.

L’associazione sostiene attivamente la campagna nazionale di sensibilizzazione dalla Federazione Italiana Associazioni Genitori e Guariti Oncoematologia Pediatrica (FIAGOP), che rappresenta la comunità italiana delle associazioni di genitori di bambini e ragazzi oncoematologici, malati e guariti.

Fra i nuovi servizi forniti dall’associazione Peter Pan ci sono laboratori per una sana e corretta alimentazione, visite guidate esclusive al Colosseo e sotterranei grazie a un protocollo d'Intesa con il parco archeologico del Colosseo e attività di Pet Therapy presso le sue case d'accoglienza, a cura dell’Associazione GI.O.CA PET THERAPY. Quest’ultima attività punta su approccio innovativo per migliorare la qualità di vita dei bambini in cura, attraverso l'affettuosa compagnia degli animali e le attività mirate alla comunicazione e al benessere psicofisico.

Infine l’associazione aderirà all'iniziativa "TI VOGLIO UNA SACCA DI BENE" promossa da FIAGOP e dedicata alla raccolta di sangue, plasma e piastrine per i bambini e i ragazzi malati di cancro. Il sangue, in quei momenti cruciali delle terapie, diventa un dono prezioso che può fare la differenza tra la vita e la morte.