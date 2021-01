VIDEO | Assembramenti fuori dalla metro Anagnina: calca di utenti in fila senza distanziamento

Fonte Agenzia Dire - Decine di persone ammassate fuori dalla stazione Anagnina, capolinea della metro A, in barba a ogni distanziamento sociale e ogni raccomandazione circolante in queste ore per scongiurare l'arrivo di una terza ondata di coronavirus. È quanto ripreso dal video di Davide, un utente del trasporto pubblico, che ha ripreso la scena diffondendola sui social network.

"Questo è come impediscono gli assembramenti alla stazione Anagnina" commenta all'agenzia Dire. "Prendo la metro per andare a lavorare tutte le mattine - racconta - oggi quando sono arrivato ad Anagnina ho visto questa coda di gente ammassata e ho visto che due addetti della metro stavano facendo scendere le persone in banchina in modo scaglionato. Così io e altri utenti abbiamo chiesto: 'scusate ma che senso ha evitare assembramenti in banchina se poi ci accalchiamo qui fuori?'. Ma non ho avuto risposta".