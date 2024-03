A Roma l’assemblea di Unindustria: gli imprenditori chiedono un piano per rilanciare Roma e il Lazio

Serve un piano industriale per il Lazio, con la sinergia di imprese e istituzioni: è il monito lanciato dagli imprenditori all’assemblea generale di Unindustria che si è svolta alla Nuvola dell’Eur, martedì 12 marzo. All'evento ha partecipato anche il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso. Si è svolto, poi, un confronto con le autorità locali: il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il presidente della Regione Francesco Rocca.

L'intervento del presidente Camilli

Come ricordato durante l'assemblea, il pil del Lazio nel 2023 è appena sopra la media italiana e non ha ancora agganciato il ritmo di rilancio delle altre principali regioni: "L'economia regionale dimostra di avere il fiato corto. Dobbiamo decidere se continuare a perdere terreno o riprendere a correre", è il monito del presidente di Unindustria, Angelo Camilli. Secondo cui la Regione "deve mirare ad un ambizioso riposizionamento in Italia e in Europa" e per questo gli industriali propongono "un piano industriale per il Lazio". Un piano in cui Roma non può che essere "attrice protagonista". Dall'area industriale e logistica di Pomezia, all'aeroporto di Fiumicino e il porto di Civitavecchia, dalle infrastrutture da quasi 3 miliardi per il Giubileo, fino al termovalorizzatore e ad una burocrazia efficiente, la Capitale deve rivendicare il proprio ruolo di "acceleratore per le economie degli altri territori della regione". La capitale, inoltre, secodo Camilli "deve ribaltare la sua narrazione di Capitale dei 'No' e dare prova che qui le cose si possano fare".

Le parole di Gualtieri

Parole, quelle di Camilli, a cui ha replicato il sindaco Gualtieri: "Non è vero che a Roma c'è solo la cultura del no - ha detto -. Abbiamo dimostrato che quando portiamo avanti un'opera seriamente poi la stragrande maggioranza delle persone è per il sì. La cultura del no è un alibi. Penso che Roma stia mostrando che può finalmente tornare ad essere locomotiva del Paese". Gualtieri ha fornito anche alcuni aggiornamenti riguardo al termovalorizzatore: "C'è una gara in corso e ci saranno delle offerte per la realizzazione. Roma già usa i termovalorizzatori, ma quelli altrui. Paghiamo gli altri per fare energia con i nostri rifiuti e anche il trasporto. È una cosa di buon senso fare il termovalorizzatore. Avrà le tecnologie più avanzate del mondo. Non si produrrà solo energia, perché le ceneri diventeranno materiali da costruzione: con i residui della termovalorizzazione faremo le strade e i marciapiedi e con il biometano prodotto dai biodigestori che realizzeremo ci faremo andare i mezzi di Atac”. Il sindaco ha parlato anche dei tanti cantieri in corso nella città, che sono destinati a “moltiplicarsi per cinque nei prossimi mesi. E questa è proprio la base minima - sottolinea -. Recuperare il gap di investimenti gli anni passati, rimettere in linea con gli standard europei i principali servizi ai cittadini, creare un ecosistema di efficienza e quindi anche di competitività e di qualità della vita”. Un progetto per cui il sindaco chiede anche il sostegno del governo: “Ci potrebbe aiutare a evitare che dopo questo picco di investimenti dovuti a Pnrr e Giubileo si torni giù e a mettere in sicurezza grandi investimenti infrastrutturali come la legge sulle metropolitane".

L’intervento di Rocca

All’assemblea di Unindustria è intervenuto anche il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che ha toccato diversi temi, tra cui l’autonomia differenziata: “Sono a favore – ha detto - ma tutti devono partire dallo stesso punto ed è ovvio che adesso la Regione Lazio parte con uno svantaggio fortissimo, e questo è un problema”. Il presidente ha spiegato anche che la Regione sta cercando risorse per la Roma-Latina, “quella che io chiamo la Salerno-Reggio Calabria della nostra regione. Possiamo partire con i primi 13 chilometri ma mancano ancora 300 milioni” ha detto. Entro luglio, inoltre, è prevista l’individuazione dei siti per la discarica di Frosinone. Rocca, inoltre, non ha risparmiato una frecciata al Campidoglio, sulla questione del Teatro di Roma: “Nel Lazio abbiamo il consorzio industriale più grande, ma Roma non c'è. Il suo ingresso va ragionato. Da qui a sei mesi dobbiamo ridisegnare lo statuto – ha detto -. Dobbiamo capire come sarà la nuova governance con l'ingresso di Roma, ed evitare scivoloni, come sul Teatro di Roma, che nel comparto industriale non possiamo permetterci, anche se abbiamo recuperato in tempo veloce”. Della necessità di far entrare Roma nel consorzio industriale del Lazio aveva parlato anche Camilli: "L'ingresso di Roma nel consorzio industriale lo abbiamo auspicato da tempo - ha spiegato -. Un'area su tutte è quella della Tiburtina, caratterizzata da molte aziende ad alta tecnologia. Il consorzio è uno strumento che se ben utilizzato è molto importante per la pianificazione industriale per il territorio".