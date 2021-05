Asili nido aperti nel mese di luglio, iscrizioni fino al 24 maggio: ecco come accedere al servizio

Al via le iscrizioni per il mese di luglio 2021 ai nidi capitolini. Possono fare richiesta fino al 24 maggio, per usufruire dei servizi educativi di Roma Capitale anche nel mese di luglio, le famiglie con bambine e bambini già frequentanti le strutture nell’anno educativo in corso, 2020-2021.



Le famiglie interessate dovranno presentare le domande esclusivamente in modalità online sul portale di Roma Capitale.

Possono richiedere l'iscrizione le bambine e i bambini già frequentanti i Nidi di Roma Capitale a gestione diretta e a gestione indiretta nell'anno educativo in corso. L’iscrizione potrà essere effettuata per l’intero mese di luglio 2021, ovvero per la sola prima o seconda quindicina del mese.

Tra i nidi disponibili verranno attivati solo i servizi capitolini per i quali siano state presentate almeno 28 domande. Alle famiglie dei bambini iscritti nelle strutture che non saranno attivate e che abbiano indicato la disponibilità a frequentare qualsiasi altro nido, sarà proposta un’alternativa nelle vicinanze.