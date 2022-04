Asili comunali, ecco quando si tornerà all'orario pre-Covid

Nelle scuole d'infanzia comunali si torna agli orari pre-Covid. Il tempo supplementare che gli uffici dipartimentali si sono presi il primo aprile per valutare quanto deciso e comunicato dal ministero dell'Istruzione il 31 marzo è servito a dare il via libera: dal 20 aprile bambine e bambini usciranno alle 17, per la gioia dei genitori.

Certo, questo comporta un'ulteriore attesa rispetto alla fine dello stato d'emergenza, scoccata ormai dodici giorni fa. Dalla fine di marzo le famiglie chiedevano chiarimenti su cosa sarebbe successo ad aprile, auspicando un ritorno agli orari di entrata e uscita all'epoca prima della pandemia, quindi tra le 8 e le 9 al mattino e tra le 16 e le 17 nel pomeriggio, con scaglionamenti meno rigidi e soprattutto con la possibilità di fare a meno del servizio di babysitteraggio, insieme ai nonni (per chi è fortunato) unica àncora di salvezza.

In una circolare del 31 marzo il dipartimento scuola, lavoro e formazione professionale faceva sapere ai funzionari educativi che il ritorno all'uscita alle 17 sarebbe scattato dal 4 aprile, ma il giorno dopo - e non era un pesce d'aprile - gli stessi uffici si rimangiavano tutto, dovendo studiare il "piano di prosecuzione dell'anno scolastico 2021/2022" emanato dal ministero lo stesso giorno della prima circolare dipartimentale. E così veniva tutto sospeso fino a lunedì 11 aprile.

Adesso - o meglio, tra 8 giorni - le famiglie potranno ritornare ai ritmi di un tempo, più consoni alle abitudini di chi lavora 8 ore al giorno. Una normalità riconquistata, almeno per gli ultimi due mesi di scuola.