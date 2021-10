Asili nido accreditati, fino a 400 euro al mese per il pagamento delle rette: ecco chi ne ha diritto e come fare domanda

Fino a un massimo di 400 euro al mese per pagare la retta degli asili nido privati accreditati. E' il contributo che migliaia di famiglie del Lazio riceveranno dalla Regione Lazio, per il periodo compreso tra il primo settembre 2021 e il 31 luglio 2022.

La Pisana, infatti, ha pubblicato un avviso pubblico da 6 milioni di euro, rivolto ai nuclei residenti tra le cinque province del Lazio con un Isee massimo pari o inferiore a 60.000 euro. I buoni saranno erogati per supportare le spese che comporta l'accoglienza delle bambine e dei bambini dai 3 mesi ai 3 anni nelle strutture private ma accreditate o con domanda di accreditamento in corso, presentata entro il 31 dicembre 2021.

“Con questo intervento vogliamo continuare a stare accanto ai minori e alle loro famiglie, puntando ad aumentare la fruibilità del servizio degli asili nido - commenta l’assessora alle Politiche Sociali del Lazio, Alessandra Troncarelli -. In particolare, vogliamo intercettare quella fascia di utenza che non riesce ad accedere al servizio pubblico, per mancanza di posti disponibili, per assenza del servizio o per inconciliabilità rispetto alle esigenze di vita quotidiana dei genitori, dovendo, conseguentemente, far ricorso ai servizi privati supportandone i relativi costi”.

“Il nostro obiettivo è quello di assicurare le migliori condizioni educative, di socializzazione, di gioco e di inclusione dei bambini, aiutandoli a relazionarsi in modo sano e costruttivo con i loro coetanei – conclude l’assessora -. Inoltre, allo stesso tempo, vogliamo supportare le famiglie aiutandole nella conciliazione delle esigenze private con le aspirazioni professionali e occupazionali, consentendo di mantenere o migliorare la propria condizione formativa e promuovendo in particolar modo la partecipazione delle donne al mondo del lavoro"

I richiedenti devono presentare domanda di partecipazione, redatta esclusivamente on-line, accedendo all’apposita piattaforma "efamily" all'indirizzo https://buoninido2122. efamilysg.it. Si potrà procedere all’inoltro della richiesta a partire dalle 14 del 28 ottobre ed entro le 23:59 del 30 giugno 2022.

L’elenco degli asili nido accreditati è consultabile sul portale regionale S.I.R.S.E Lazio (https://sirse.regione.lazio. it/sinselazio/ , selezionando “Download Elenco Nidi Accreditati”).

L'avviso è consultabile al link https://www.efamilysg.it/ buoni-asili-2021-2022/avviso- pubblico.html.