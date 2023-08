Assemblea dei sindacati il primo giorno di riapertura degli asili nido: possibili disagi

Il 1 settembre riaprono gli asili nidi del Comune di Roma, ma già si prevedono possibili disagi per l'utenza. La sigla sindacale Usb Cobas ha indetto un'assemblea rivolta al personale capitolino del servizio educativo e scolastico dalle ore 10 alle 14 e 30.

"Nella fascia oraria indicata si potrebbero verificare condizioni per le quali potrebbe non essere garantita la regolarità dei servizi" fanno sapere dal Campidoglio. Possibili disagi quindi per le famiglie che proprio il 1 settembre nei nidi romani hanno in programma gli ambientamenti dei bambini, sia vecchi che nuovi iscritti.

Un'altra assemblea sindacale, stavolta rivolta a tutto il personale capitolino, è poi prevista anche per il giovedì successivo, 7 settembre, dalle ore 8 alle ore 11, indetto da RSU Indipendenti, Sindacato Generale di Base (SGB), ASBEL - CNL.