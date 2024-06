L'ex Forlanini regalato, il futuro del bidet, un palazzone tra i villini. Cosa vi siete persi questa settimana su Dossier

Si parla tanto di Bolkestein, di licenze a bando, di mare libero. Quello che però è un dato pubblico viene spesso ignorato. Quanto pagano i balneari per una concessione sul mare di Roma? A dare una risposta a questa domanda ci prova Cesare Treccarichi che in questo articolo racconta quelle che abbiamo ribattezzato "le gentili concessioni" delle spiagge di Ostia. Arenili svenduti, quest'anno addirittura contro la legge, contro sentenze. Lido per lido, spiaggia per spiaggia ecco quanto pagano e quanto guadagnano. Sarà così per sempre? A sentire il Comune di Roma no. Giada Valdannini in questo pezzo ha fatto il punto su quello che si sta facendo per cambiare la situazione.



Regali non solo al sapor di salsedine. Federico Tulli ha provato a far chiarezza su quanto sta accadendo a un'importante pezzo di Roma. Parliamo del Forlanini che il Governo sta regalando di fatto al Vaticano. Come? In questo articolo si mettono in fila i fatti e, incredibile ma vero, si utilizza Inail per far entrare il Bambin Gesù negli enormi spazi tra Monteverde e Portuense.



Questa settimana abbiamo un po' diradato la nebbia attorno a quello che gli abitanti di San Paolo hanno ribattezzato il Bidet. L'albergo costruito e abbandonato è una balena bianca spiaggiata nel cuore del quartiere. Mille incognite, su tutte la proprietà. Ginevra Nozzoli ha scoperto chi e perché l'ha comprato e lo spiega in questo articolo. Altro palazzo, altre proteste. Ci spostiamo al Pigneto e Filippo Poltronieri ha acceso la luce su una costruzione che in realtà inosservata non passa. Sì, perché sorge con i suoi cinque piani nella zona dei villini. Come è possibile? Tutta colpa del bombardamento del 1943.

Per le vostre segnalazioni a Dossier mail a dossier@romatoday.it oppure numero whatsapp 345 170 9348

C'è una gara ricca e ambita e che sarebbe anche stata assegnata. E' quella per l'assistenza sanitaria in alcuni importanti ospedali romani. L'Anac ha contestato la procedura dell'Asl Rm2 che ha reagito. Angela Gennaro ci racconta questa storia e come questa gara sia stata pensata (e vinta) sulle spalle dei lavoratori.



Scuola finita, ma abbiamo voluto parlare di una tendenza sempre più diffusa: l'homeschooling. Che è un po' come dire "Scuola addio". Giulia Argenti ci spiega perché a Roma è diventato un vero e proprio fenomeno. Spazio anche all'inclusione o quantomeno al desiderio di inclusione. Giada Valdannini è entrata in un campo rom, raccontando come fuori anche un rom sogna (e può farlo) di diventare un dottore.



Rapine, assalti, spaccate. Gli uffici postali finiscono nel mirino e Poste Italiane ha deciso di reagire. Come? Lo racconta in questo articolo Mauro Cifelli. Si corre ai ripari e i risultati parlano chiaro: nei primi sei mesi del 2024 sono andate a segno nove rapine. Dal 2022 quasi 50, sommando anche spaccate e tentati furti notturni. Non solo programmi formativi: i dipendenti sono stati dotati di un vero e proprio vademecum anti-rapina. Qui vi raccontiamo la strategia messa in atto.