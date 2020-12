Arsenico nell’acqua: un altro anno di stop al consumo umano per aziende e famiglie a Roma nord

Sessantuno utenze con altri 365 giorni di divieto di utilizzare per il consumo umano l’acqua dell’acquedotto Arsial Malborghetto causa presenza di arsenico. Siamo a Roma nord, quadrante in relazione al quale la Sindaca di Roma Virginia Raggi ha firmato una nuova ordinanza che proroga il divieto fino al 31 dicembre 2021.

“Prorogato fino al 31 dicembre 2021 il divieto di utilizzare l’acqua proveniente dagli acquedotti rurali Arsial di “Malborghetto” - si legge in una nota del Campidoglio -. È quanto prevede l’ordinanza firmata dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi. La sindaca ha assunto il provvedimento in relazione alla presenza di arsenico rilevata nei tratti di rete idrica interessati. Il divieto riguarda 61 utenze. La proroga fino al 31 dicembre 2021 si rende necessaria per consentire l’espletamento delle attività tecnico-amministrative necessarie all’esecuzione dei lavori di risanamento dell’acquedotto che saranno gestiti da Acea Ato 2”.

Mentre i rami “Brandosa”, “Monte Oliviero”, “Piansaccoccia”, “Santa Maria di Galeria”, “Camuccini”, “Santa Brigida” e “Casaccia-Santa Brigida”, già fatti oggetto di divieto di consumo idrico, sono stati integralmente risanati, restano invece le criticità sul ramo Malborghetto.

Così le famiglie e le attività produttive di quella parte della via Flaminia, comprese le viuzze laterali come via Vignanello, via Barlassina, via Arcore, via Lograto, via Cornalba e la stessa via Malborghetto, dovranno ancora attendere. Niente consumo ad uso umano dell’acqua dei rubinetti.

Per il progetto di bonifica previsto l’investimento di oltre 1milione e 700mila euro, durata stimata dei lavori 365 giorni.