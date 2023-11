VIDEO | "Aridatece Atac", la rabbia dei pendolari sotto la sede di Cotral

Ritardi, guasti, soppressione di corse e frequenze al limite “della decenza”. Dove le promesse della politica si scontrano, ogni volta, con la realtà. Benvenuti tra i pendolari della ferrovia Roma Nord e della Roma Lido, riuniti per un presidio di protesta sotto al sede di Cotral nella mattinata di oggi, venerdì 24 novembre, per chiedere risposte. Ma soprattutto dignità: “Ormai le frequenze dei treni sono tra i venti e i trenta minuti - spiega Franco Pirone del comitato pendolari Roma Ostia -. I treni quindi si affollano creando enormi disagi tra i passeggeri. Ci dicono che dobbiamo attendere fino ale 2025 per vedere i miglioramenti ma è inaccettabile. La gente così è corretta a prendere l’auto per andare al lavoro con tutto quello che questo comportano che in termini di inquinamento per Roma”.

Ed ecco che "a fare da padrone" è un cartello con su scritto “Aridatece Atac": “Con il passaggio a Cotral avevano garantito un miglioramento del servizio nell’immediato e invece la situazione è addirittura peggiorata - dice un pendolare della Roma Lido -. Ma per qualcuno è addirittura annullato visto che da Casal Bernocchi in poi le persone non riescono nemmeno a salirci per quanto sono pieni i treni".

Non se la passano meglio quelli che utilizzano la ferrovia di Roma Nord: “Se andiamo avanti così chiudiamo l’anno con almeno 12 mila soppressioni di corse, a fronte delle 9 mila dello scorso anno - sottolinea Marco Veruggio, comitato pendolari ferrovia Roma Nord -. Abbiamo bisogno di risposte e interventi concreti perché così non si può andare a vanti. Con un danno enorme a lavoratori e studenti”.

“La soluzione è affidare queste linea a Trenitalia, aggiungendole al contratto di servizio che la Regione Lazio ha per il trasporto urbano - dice il consigliere comunale di Azione, Francesco Carpano, presente al sit in di protesta -. Si parla di transizione ecologica, di ztl fascia verde, e poi si lasciano le persone senza il trasporto pubblico, una cosa davvero inaccettabile”.