Aree ludiche a Roma: avviati i lavori a parco della Resistenza, in completamento a piazza San Cosimato

Sabrina Alfonsi Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale ha annunciato l'avvio dei lavori per la realizzazione di una nuova area ludica al Parco della Resistenza e il rinnovo di quella di Piazza San Cosimato a Trastevere.

L'area giochi del Parco della Resistenza già esistente è da tempo non utlizzabile perchè vandalizzata e non più a norma. Ecco allora che il Dipartimento Tutela Ambientale ha progettato e l'intervento per ridare ai ragazzi del territorio un nuovo spazio entro maggio, mese in cui è prevista la conclusione dei lavori. L'intervento prevede l'allestimento di due altalene di cui una a nido inclusiva e di una rete di arrampicata. Per i più piccoli verrà installata una casetta con scivolo, un dondolo a molla e un gioco a forma di mini lumaca. L’area sarà dotata di pavimentazione antitrauma e di nuove panchine.

Più avanti i lavori di rinnovo dell'area ludica di Piazza San Cosimato nel rione Trastevere, con termine previsto per la fine di maggio. Qui è previsto l’allestimento di un’altalena con cestone a nido, una struttura di arrampicata a blocchi di dodecaedri, un pannello con attività ludico-didattiche, un pannello-lavagna, una casetta con scivolo, un tavolo da giardino con seduta e una rete da arrampicata a cupola. Nell’area sarà stesa una pavimentazione antitrauma di circa 400 mq.

Con quelle già aperte al pubblico le aree ludiche rinnovate o ristrutturate in tutti i municipi della Capitale da novembre 2021 salgono a 65. Questi interventi rientrato nella direzione di privilegiare i criteri di inclusività utilizzando attrezzature in materiali che rispettano i criteri previsti dal piano di sostenibilità ambientale per gli arredi urbani. Con quelle già aperte al pubblico sono 65 le aree ludiche rinnovate o ristrutturate dal novembre 2021 ad oggi in tutti i municipi.

Sabrina Alfonsi sottolinea: "Prosegue il nostro lavoro per rendere più accoglienti parchi e giardini in tutta la città anche con aree ludiche belle, sicure e inclusive, delle quali c’è una grande domanda che la pandemia ha reso ancora più forte”.