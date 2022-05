Il piccolo comune alle porte di Roma che ospita 80 profughi ucraini

Nemmeno 1.300 abitanti, una popolazione in calo dell'1,5% tra il 2015 e il 2020 secondo i dati Istat, età media superiore ai 50 anni e una presenza di stranieri intorno al 2%: Arcinazzo Romano, circa 80 chilometri da Roma, non ha le caratteristiche di un grande comune in crescita, eppure ha aperto le braccia a chi soffre e chi fugge dalla guerra.

Da sabato 30 aprile, infatti, nella cittadina in provincia di Roma - una delle ultime prima che inizi la provincia di Frosinone - hanno trovato ospitalità 77 persone scappate dall'invasione russa in Ucraina. All'inizio erano 56, poi sono aumentati nel giro di nemmeno quarantotto ore: "Vengono un po' da tutti i principali centri del Paese in guerra - spiega il giovane sindaco Luca Marocchi, 33 anni, eletto nel settembre 2020 - quindi anche da Mariupol e da Kiev".

Già dall'inizio della guerra, Arcinazzo Romano aveva dato disponibilità a ricevere le famiglie: "Così appena ce n'è stato bisogno - prosegue il primo cittadino - la protezione civile regionale li ha inviati qui, anche grazie alla disponibilità del residence Traiano Imperatore che li ospita. Parliamo di 30 bambini, 7 uomini e 40 donne". La convenzione tra la struttura e la Regione viene sovvenzionata dai fondi europei "ma per il resto, per le esigenze quotidiane e le attività che gli organizziamo per riportarli alla normalità, sono tutte a spese della comunità cittadina, dell'amministrazione. In base alle esigenze, mettiamo mano al portafoglio".

Le giornate passano tra attività sportive e ludiche, come la domenica al parco avventura nelle vicinanze. "Ci stiamo adoperando anche per far partire dei corsi di italiano - prosegue Marocchi - e per inserire tutte le bambine e i bambini nella nostra scuola. Qui ad Arcinazzo abbiamo le elementari, mentre ad Affile che è confinante ci sono le medie. Stiamo organizzando anche qualcosa con la società di calcio, per integrare i bambini e i ragazzi". Sabato 30 aprile, appena arrivati, i primi profughi sono stati festeggiati con una cena nel residence dov'erano presenti anche i sindaci di Trevi nel Lazio e Piglio, il presidente del parco Monti Simbruini Domenico Moselli, oltre alla consigliera regionale del Pd Michela Califano e il parroco don Crispino Bunyakiri.

Ad Arcinazzo Romano non avevano mai visto così tanti stranieri tutti insieme: "Non ho ricordo di esperienze d'accoglienza come questa - conclude Marocchi - e devo dire che la reazione dei cittadini è stata esemplare. Tutti si sono attivati, hanno chiesto come dare una mano, donando denaro e abiti tutti i giorni".