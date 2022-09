Sorpresa nel reparto oncologico del San Filippo Neri: c’è l’aquila Olimpia

Una visitatrice molto particolare ha fatto capolino nel reparto oncologico del San Filippo Neri. Non è arrivata da sola perché, “la visitatrice” in questione, è molto particolare. Intanto non è una persona. Si tratta piuttosto di un’aquila dalla testa bianca. Ma non un’aquila qualsiasi. Il rapace che ha fatto capolino in una stanza dell’ospedale romano, infatti, era Olimpia.

La visita a sorpresa

La mascotte biancoceleste, accompagnata dal fedele falconiere, è andata a trovare Teresa, una donna che sta lottando contro la malattia che l’ha colpita.“L'aquila Olimpia e il suo falconiere hanno portato dolcezza, speranza e serenità a una persona che sta percorrendo una strada davvero difficile. La cura è anche questo: amore e attenzione come terapia collaterale” ha fatto sapere la Asl Rm1, annunciando la sortita dell’aquila nel reparto del San Filippo Neri.

Un'iniezione di coraggio

“Teresa, Olimpia vola con te! Coraggio! Non sei sola a combattere questa battaglia” si legge nel post, pubblicato dall’azienda sanitaria locale che, per l’iniziativa ha ringraziato “tutto il personale sanitario dell'Ospedale per aver curato l'organizzazione di questa splendida sorpresa ed essersi coordinati con il ‘medico’ della fiera Olimpia per assicurare una visita in piena sicurezza”. Ed ovviamente il rigraziamento è andato anche alla SS Lazio, per aver consentito di regalare, a Teresa, un momento che sarà per lei indimenticabile.