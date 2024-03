All'ospedale Gemelli apre l'ambulatorio multidisciplinare per la disforia di genere

Un servizio di consulenza multidisciplinare dedicato a giovani che presentano difficoltà nella strutturazione della propria identità personale e di genere e alle loro famiglie sarà attivo da giovedì 14 marzo presso la Fondazione policlinico universitario Agostino Gemelli IRCCS.

Il nuovo servizio al Gemelli

Un’equipe multidisciplinare, che coinvolge la psichiatria, la neuropsichiatria e la psicologia clinica, avrà il compito di individuare la tipologia e la durata del percorso che meglio incontra le esigenze dei giovani, aiutando anche il nucleo familiare a gestire la propria funzione genitoriale. A tale scopo, presso l’ambulatorio multidisciplinare per la disforia di genere sarà effettuato un colloquio conoscitivo, al termine del quale i giovani e i loro genitori potranno, se lo desiderano, accedere a percorsi di sostegno e/o cura di gruppo o individuali. Alla fine di questo percorso verrà rilasciato un certificato con indicati la tipologia e la durata dell’iter intrapreso e le condizioni cliniche dell’utente. “L’apertura di questo ambulatorio risponde alle sempre più numerose richieste di aiuto e di accoglienza che riceviamo – afferma il professor Gabriele Sani, ordinario di Psichiatria all’Università Cattolica e direttore della Unità operativa complessa di Psichiatria clinica e d’urgenza e del Centro psichiatrico integrato di ricerca, prevenzione e cura delle Dipendenze (CePID) della Fondazione –. Lo concepiamo come un momento di riflessione e ascolto ancora prima che terapeutico. Un impegno che vede coinvolti specialisti di diverse discipline che, lavorando in sinergia, vogliono capire e lenire la sofferenza che spesso accompagna queste ragazze e questi ragazzi, con un approccio multidisciplinare. Chi si rivolgerà a noi avrà un percorso dedicato e personalizzato nel quale si lavorerà di concerto per capire, valutare, trattare eventuali patologie, e scoprire la strada da seguire”.

E Maria Luisa Di Pietro, associata di Medicina legale all’Università Cattolica e direttrice del Centro di ricerca e studi sulla salute procreativa dell’Ateneo aggiunge: “Accompagnare l’individuo fin dalla prima infanzia nel percorso di costruzione del sé e della propria identità è un compito importante e talora non privo di difficoltà, che può richiedere molteplici contributi e diverse competenze”.

Cos’è la disforia di genere

“La disforia di genere – spiega Daniela Chieffo, associata di psicologia generale all’Università Cattolica e responsabile dell’Unità operativa di Psicologia clinica al Gemelli - è una disarmonia tra il sesso percepito e quello assegnato alla nascita, che genera nell’individuo un significativo disagio ed influisce sul benessere e sull’integrità psicologica della persona. È da intendere come l’identità di genere sia un processo complesso che comporta la consapevolezza di sé come maschio o femmina e che si evolve e può cambiare gradualmente nel corso della vita, sotto un’interazione multifattoriale di fattori biologici, genetici, ormonali, ma ancora di più psicologici e ambientali sociali, culturali”. Il professor Eugenio Maria Mercuri, ordinario di Neuropsichiatria infantile all’Università Cattolica e direttore del Dipartimento Scienze della salute della donna, del bambino e di sanità pubblica del policlinico, inoltre, sottolinea che già in età pediatrica è possibile riconoscere segni che rendono difficile una strutturazione sana e stabile della personalità e dell’identità e indicare la strada per un eventuale supporto precoce”. Infine, le parole di Federico Tonioni, ricercatore di Psichiatria all’Università Cattolica e dirigente medico della Uoc Psichiatria clinica e di urgenza: “Ci avviciniamo all'apertura di questo nuovo servizio animati dal bisogno di comprendere, lontani da qualsiasi pregiudizio e nel rispetto di ogni individualità, consapevoli di lasciare ai giovani di oggi un mondo sempre più difficile da abitare."