L'istituto San Michele approva il bilancio: 900mila euro per rilanciare i servizi ai più fragili

Dopo l'annuncio dell'inizio del cantiere per l'ospedale di comunità a via Cerbara, Tor Marancia, l'azienda di servizi alla persona Istituto Romano San Michele approva il bilancio e mette sul tavolo quasi 900mila euro per il rilancio dei servizi in città.

L'istituto San Michele approva il bilancio 2023

Durante l'ultimo consiglio d'amministrazione, presieduto da Giovanni Libanori, i soci hanno approvato il bilancio di esercizio 2023 in anticipo di oltre dieci giorni rispetto alla scadenza imposta dal regolamento regionale, che ha anticipato la data dal 30 aprile al 31 marzo. Al 31 dicembre 2023, quindi, il San Michele registra un utile di quasi 900mila euro, per la precisione 897.683,35.

800mila euro per un nuovo servizio a Tor Marancia

Di questa somma, 800mila euro sono stati vincolati alla ristrutturazione e adeguamento dell'unità immobiliare che si trova nella cosiddetta "Palazzina Toti", a fianco alla sede istituzionale dell'istituto, ex Ipab. L'edificio ospita una casa di cura e residenza sociale per anziani gestita dal San Michele e grazie al finanziamento vedrà attivato un servizio di assistenza per "post-comatosi" al terzo piano. Con i restanti 97mila euro, l'istituto ha deciso di acquistare mobili e arredi da distribuire nelle strutture di assistenza di proprietà. "Insieme ai consiglieri e al direttore – spiega Libanori – stiamo portando avanti con determinazione gli indirizzi che ci siamo prefissati da quando sono alla guida dell’Istituto".

Chi è il presidente dal novembre 2023

Libanori, classe 1967, è stato nominato presidente dell'Istituto Romano San Michele a novembre 2023, in seguito alle dimissioni di Livia Turco. Il suo nome è stato proposto all'interno della commissione affari istituzionali della Regione Lazio, presieduta da Flavio Cera (FdI) e approvato all'unanimità. Libanori è stato consigliere della Città Metropolitana di Roma Capitale, consigliere e vicesindaco di Nemi. Politicamente appartenente al centrodestra: prima nell'Udc, poi in Idee Popolari di Luciano Ciocchetti, nel 2018 è approdato in Noi Moderati di Maurizio Lupi per finire l'anno dopo con Fratelli d'Italia. In passato è stato consigliere d'amministrazione di Cotral.