Domenica mattina si corre l'Appia Run, il piano trasporti: deviate 7 linee di bus

Domenica mattina torna l'appuntamento sportivo con l'Appia Run. Prevista una gara non competitiva di 5 km e una competitiva di 13. Il percorso interesserà viale delle Terme di Caracalla, via di Porta San Sebastiano, via Appia Antica, via di Cecilia Metella, via Appia Pignatelli, via della Caffarella, via di Porta Ardeatina, un tratto di corsia laterale della Colombo, via Cilicia, viale Marco Polo e via Odoardo Beccari, via Guerrieri, viale Giotto, viale Baccelli. Previste temporanee chiusure al traffico e deviazioni bus. Interessate le linee 30, 118, 160, 218, 628, 660 e 715.

La 30, tra le 8,30 e le 11,30, direzione piazzale Clodio, dalla Colombo sarà deviata sulla circonvallazione Ostiense, via Matteucci, via Ostiense e poi percorso regolare da via Marmorata.

La 118, tra le 07,35 e le 11,30, da via Appia Pignatelli continuerà su via dell’Almone, via Appia Nuova, piazza di Porta San Giovanni, via dell'Amba Aradam, via Claudia, via di San Gregorio, Porta Capena, normale itinerario di linea festivo; nuovamente via di San Gregorio, via Claudia, Porta Metronia, via della Ferratella in Laterano, San Giovanni, via Appia Nuova, via dell’Almone, via Appia Pignatelli, normale itinerario di linea.

La 160, dalle 8 alle 11,45, direzione Villa Borghese dalla Colombo continuerà sulla circonvallazione Ostiense, via Matteucci, via Ostiense, Porta San Paolo, via della Piramide Cestia, via di Santa Prisca, via delle Terme Deciane, via del Circo Massimo, normale di linea. In direzione opposta, da Porta Capena percorso su viale Aventino, via della Piramide Cestia, piazzale Ostiense, viale Marco Polo, via Cristoforo Colombo, normale di linea.

La 628, dalle 7 alle 10, per la chiusura di viale delle Terme di Caracalla (corsia centrale), solo in direzione piazza Cesare Baronio da viale Aventino proseguirà per Via di San Gregorio, via Claudia, Porta Metronia, via della Ferratella in Laterano, via dell'Amba Aradam, San Giovanni, piazzale Appio, via Magna Grecia, via Britannia, piazza Zama, normale itinerario di linea.

La 715, dalle 8,30 alle 11,30, in arrivo da via del Teatro Marcello, da piazza Albania passerà su viale della Piramide Cestia, Porta San Paolo, piazzale Ostiense, normale di linea. In direzione opposta, da piazzale Ostiense continuerà su viale della Piramide Cestia, via di Santa Prisca, via delle Terme Deciane, normale di linea.

Tra le linee deviate, anche due collegamenti della Roma Tpl, 218 e 660. Da inizio servizio, e sino a mezzogiorno circa, la linea 218, direzione Padre Formato, da piazza Epiro devierà su via Satrico, viale Marco Polo, la Colombo e via delle Sette Chiese, mentre in direzione opposta passerà, da via delle Sette Chiese, sulla Colombo, via Cilicia, via Satrico e da qui piazza Epiro. La 660, invece, dall'Appia altezza via dell'Almone continuerà su via Tor Fiscale e poi di nuovo l'Appia per tornare verso il capolinea di Arco di Travertino. La linea, quindi, salterà tre fermate a via dell'Almone e il capolinea di Cecilia Metella. Possibili rallentamenti, tra le 9 e le 9,30, per le linee di bus 671, 714 e 792 in zona Caracalla.