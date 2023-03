Appia Run 2023: la corsa sulla regina viarum è già vicina al sold out

L’Appia Run compie 25 anni. La manifestazione podistica è stata presentata il 28 marzo in Campidoglio e, ad oltre 2 settimane dalla partenza, è quasi sold out.

Sono già 4mila gli atleti che si sono iscritti per la corsa competitiva, che si svolge su un tracciato di 13 km interno al parco dell’Appia Antica. I bambini che invece sono stati registrati dai famigliari alla non competitiva di sabato 15, hanno quasi esaurito del tutto i posti a disposizione: ne sono rimasti solo 50 sui mille messi a disposizione.

Il percorso dell'Appia Run

La corsa podistica di domenica 16 aprile prenderà avvio alle Terme di Caracalla, per finire allo stadio Nando Martellini. Prevede un percorso che si svolge per 5 chilometri sulla Regina viarum ed alterna il fondo sterrato del parco della Caffarella all’asfalto, i sampietrini al basolato. “Questo evento è diventato un punto di riferimento assoluto per il running nazionale, grazie anche alla partecipazione di tanti stranieri che confermano l'attrattiva della gara e della nostra città” ha dichiarato l’assessore allo sport Alessandro Onorato, che ha ribadito esser diventata, l’Appia Run, “una gara che ha un fortissimo valore iconico”.

“Siamo orgogliosi perché nella mattinata di oggi abbiamo superato i 4000 iscritti - ha dichiarato Roberto De Benedittis, l’ideatore dell’Appia Run - Se calcoliamo che abbiamo fissato il limite delle iscrizioni a 5000 partecipanti, direi che ci stiamo avvicinando a rapidi passi verso il sold out” che, come anticipato, è stato quasi raggiunto anche per il “Fulmine dell’Appia”, al versione dedicata ai bambini. In campidoglio, a presentare l’iniziativa, anche Alma Rossi, del parco dell’Appia Antica e la madrina dell’evento, l’attrice e showgirl Justin Mattera.

Gli organizzatori

La manifestazione di corsa su strada, competitiva sulla distanza dei 13 km e non competitiva di 5 e 13 km, è organizzata da ACSI con il patrocinio di Sport e Salute, CONI, Fidal, Roma Capitale, Regione Lazio, Parco Regionale dell'Appia Antica e Parco Archeologico dell'Appia Antica. La manifestazione, ideata 25 anni fa, è stata corsa tutti gli anni tranne con l’unica eccezione del 2020 quando, a causa della pandemia, è stata cancellata ogni attività sportiva.

Ingresso gratuito nei siti archeologici dell'Appia Antica

Grazie alla partnership con il Ministero della cultura, gli iscritti all’Appia Run ed un loro accompagnatore, nei giorni del 15 e 16 aprile, possono avere accesso gratuito a Mausoleo di Cecilia Metella, al complesso di Capo di Bove, alla Villa dei Quintili , alle Tombe della Vial Latina (su prenotazione in questo caso) ed all’Antiquarium di Lucrezia Romana. In tutti i casi citati occorre presentare il pettorale della gara o la relativa ricevuta.

L’Appia Run é inserita nel calendario della Federazione Italiana di Atletica Leggera annovera nomi prestigiosi nel suo ricco albo d'oro: da Giacomo Leone, vincitore della Maratona di New York e quinto classificato alle Olimpiadi di Sydney, a Maria Guida, campionessa europea di Maratona, passando per Veronica Inglese, vice campionessa europea di 1/2 maratona conquistata ad Amsterdam nel 2016.