Appia Antica, a 20 anni dagli ultimi scavi parte una nuova campagna nel complesso di Capo di Bove

Nel parco dell’Appia Antica sta per prendere avvio una nuova campagna di scavi. È prevista al quarto miglio della Regina Viarum ed riguarda il complesso archeologico di Capo di Bove.

Il sito archeologico

L’area che a breve tornerà ad essere attenzionata dagli archeologi, si trova a circa cinquecento metri di distanza dal mausoleo di Cecilia Metella. Il complesso, probabilmente realizzato nel II secolo d.C. per Erode Attico, è stato messo in vendita nel 2002. Riscattato dal ministero per i beni culturali, il suo giardino è stato subito interessato da una proficua campagna di scavi.

Il complesso termale

Vent’anni fa il lavoro degli archeologi contribuì a far emergere un impianto termale con decine di ambienti, pavimentazioni a mosaico, vasche, rivestimenti di marmo e intonaci. Le terme sono state datate tre il II ed il III secolo d.C. ma hanno subito degli interventi anche nel secolo successivo. Lo scavo ha inoltre evidenziato la presenza di strutture a carattere agricolo produttivo riferibili all'epoca medioevale.

Gli scavi attesi da 20 anni

Un tesoro notevole, emerso su una superficie tutto sommato ridotta, visto che l’intero complesso si articola su 8600 metri quadrati. Quell’operazione, resa difficoltosa anche per la presenza di alcune piante, andava terminata. E da lì si riparte, vent’anni dopo. A distanza di 2 decenni le nuove indagini “potranno aiutare a capire il rapporto tra le terme e la via Appia, con l'individuazione dell'ingresso originario dalla strada” è stato spiegato dall’ente parco dell’Appia Antica.

E lo stesso ente archeologico a ridosso del Natale, il 20 dicembre, ha previsto anche due “speciali visite guidate”. Saranno utilizzare per raccontare i tesori emersi durante gli scavi passati e presenti in un’area dove, e lo dimostra il recente ritrovamento d’uno scheletro umano nella zona di Castrum Caetani, le sorprese non finiscono mai.