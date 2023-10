Investito e ucciso su via Monti Tiburtini, la sorella di Davide Campanelli: "I limiti di velocità non bastano. Le istituzioni intervengano"

In certi momenti potrebbe prevalere la rabbia e sarebbe facile, e comprensibile, lanciarsi in strali contro tutti e tutte. Per questo, risulta ancora più difficile accettare la pacatezza e la grande dignità di Giuseppina Campanelli, sorella di Davide, l’uomo di 71 anni investito martedì 3 ottobre su via dei Monti Tiburtini. Un impatto con un’automobile che è risultato fatale per l’ex barista originario di Accumoli. Giuseppina, in accordo con la figlia di Davide, Giulia, ha voluto parlare con RomaToday per lanciare un appello a tutti i romani: “Andate piano”.

“Non vogliamo fare polemica – dice Giuseppina – voglio solo lanciare un messaggio a tutti i cittadini. Voglio chiedere loro di andare piano quando sono a bordo di una macchina. Correre vuol dire togliere la vita a chi, invece, vuole vivere. Poi, vorrei chiedere alle istituzioni di utilizzare tutti i mezzi urbanistici a disposizione per rendere le strade più sicure. Sensori, videocamere, autovelox, strisce pedonali più visibili, sovrappassi. Ci sono gli strumenti per intervenire. Sulla strada dove è morto mio fratello c’è il limite di velocità, ma non basta”.

Una vita di sacrifici

Giuseppina, poi, si lascia andare ai ricordi, raccontando la sua vita e di quando, ormai 60 anni fa, lasciò Accumoli insieme ai suoi fratelli per venire a vivere a Roma. “Ho anche un altro fratello, Benedetto. Davide era il fratello maggiore e lo è stato per davvero”. A 12 anni faceva il lavapiatti lavorando “come un somaro” dice Giuseppina. Davide ha lavorato per più di 40 anni in un bar a via Bellinzona: “Era conosciuto ed amato da tutti. Era generoso, faceva volontariato al Pertini e alla Caritas”. Da piccoli, poi, “era sempre pronto a darmi i soldi se mi serviva un vestito oppure dava la paghetta al fratello minore”.

Tornando a parlare dell’incidente, Giuseppina chiede una cosa molto semplice: una città vivibile. “Sono 60 anni che vivo a Roma, che ormai è la mia città. Con tutte le tasse che paghiamo abbiamo diritto a volere qualcosa di più. È difficile ma non credo sia impossibile”. Del resto, la vita non è stata tenera con i Campanelli che hanno perso la loro casa natale di Accumoli nel terremoto del 2016. “Lì avevamo tante foto di famiglia, sono andate tutte perdute”.

I funerali

Non si conosce ancora, intanto, la data dei funerali visto che la salma è a disposizione delle autorità per gli esami autoptici. Le esequie, per Giuseppina, dovranno però essere un nuovo momento per ricordare “quanto la vita sia importante. Nessuno ci riporterà indietro Davide ma vogliamo che quanto accaduto possa servire da monito per altri”.

Tragedia annunciata

Pochi giorni prima l’incidente di Davide Campanelli, RomaToday si era occupata della pericolosità di quel quadrante della città, caratterizzato da opere incompiute e attraversamenti pedonali quasi inesistenti. “Una tragedia annunciata – dichiara, a RomaToday, Fabrizio Montanini presidente del Comitato Beltramelli-Meda-Portonaccio - quella strada è pericolosa da sempre e nel quartiere lo sappiamo tutti. La presenza dei semafori non basta. Chiediamo all'amministrazione di installare i rilevatori di velocità e, soprattutto, invitiamo gli automobilisti e i motociclisti al buon senso, a capire che quella non è una strada ad alto scorrimento ma, anzi, essendo una zona molto popolosa, la velocità va drasticamente diminuita. Ci stringiamo al dolore della famiglia e ci auguriamo che questa sia l'ultima tragedia su quella strada.