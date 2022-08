Sociale, l'appello di Acli: "Roma si faccia trovare pronta alle sfide di Giubileo ed Expo"

Ambire ad una Roma competitiva e sempre più città europea, senza però lasciare indietro nessuno. I poveri, i fragili, gli emarginati. L'appello viene lanciato dalle Acli di Roma, le associazioni cattoliche dei lavoratori che si occupano di ricostruire il tessuto sociale segnato da diseguaglianze e ingiustizie.

In occasione del bilancio annuale, la presidente Acli di Roma e provincia Lidia Borzì ha reso noto che "nei primi sette mesi del 2022 l'associazione - informa - ha incontrato circa 200.000 persone, tramite i suoi servizi, i progetti e gli sportelli di Caf e patronato. Ha raccolto istanze, necessità e problematiche".

Ed è da questa fase di ascolto che nascono proposte per il futuro, continua Borzì: "Si tratta - spiega - di imboccare e percorrere la via di un autentico umanesimo urbano che come una linfa vitale può rianimare luoghi e palazzi, quartieri e strade, persone e comunità. Non ci può essere, quindi, una Roma competitiva, una capitale europea degna, se nel frattempo i più deboli restano indietro".

Borzì ha fatto poi riferimento alle sfide imminenti per la Capitale, il Giubileo 2025 e la candidatura a Expo 2030: "Siamo animati dalla speranza che Roma si faccia trovare pronta ai prossimi appuntamenti - conclude la presidente Acli - , proseguendo così il percorso europeo della nostra città, per includere e per competere, nel senso etimologico: camminare insieme nella stessa direzione. Con l'Europa e con tutti gli uomini e le donne che ovunque lavorano e credono nel bene comune, per sconfiggere il virus dell'indifferenza e della rassegnazione, della solitudine e della sfiducia".