Il mercato immobiliare in Italia non è mai stato così in fermento. Secondo una recente ricerca di Idealista.it, questo settore ha chiuso il primo semestre del 2022 con un valore di investimenti complessivi pari a circa 6,1 miliardi di euro, un dato in crescita del 100% rispetto allo stesso periodo del 2021.

Sempre più italiani - così si potrebbe riassumere il dato - cercano casa, desiderando comprare o affittare quella che maggiormente rispecchia le loro aspettative.

Alla scoperta di un nuovo complesso residenziale

All'interno di un mercato così in movimento, si fanno sempre più strada nuovi complessi residenziali che uniscono il comfort delle ultime tecnologie alla sostenibilità ambientale.

E' il caso di Colle Veio, il nuovo complesso residenziale a Roma, immerso nel verde e dotato di ogno comfort.

Il complesso è composto da 5 edifici di 5 piani ciascuno con un ampia offerta di zone verdi e servizi utili: le residenze sono progettate per essere uno spazio armonioso e benefico dove ritrovare la propria connessione con la Natura; una nuova realtà urbana, lontana dal rumore e dalla frenesia, dove poter soddisfare il proprio desiderio di abitare in modo differente e sostenibile, circondato dalla natura senza rinunciare alle comodità dei servizi.

Le cinque palazzine si affacciano su una splendida corte, un’area comune nel comprensorio, dotata di alberi ad alto fusto, aiuole verdi e fiorite, sentieri pedonali, pista ciclabile e sedute dove poter fare due chiacchiere. Un percorso rigenerante che la collega ad un parco condominiale dove allenarsi o fare una passeggiata rilassante.

Tutti gli appartamenti di Colle Veio sono dotati di terrazze ampie e luminose dove trascorrere tanti momenti della giornata, dalla colazione con i primi raggi di sole allo smart working, dallo yoga ad un aperitivo al tramonto o una cena con gli amici. Vivere a Colle Veio significa riscoprire e godersi il proprio tempo.

L'Open Day da non perdere

Per scoprire nel dettaglio tutte le offerte di Colle Veio, è previsto un Open Day presso lo Show Room di Via di Grottarossa sabato 22 e domenica 23 ottobre: tutti gli ospiti verranno accolti con un brunch o un aperitivo e avranno modo di scoprire, attraverso un percorso suggestivo, l’unicità di una residenza esclusiva.

In anteprima, infatti, si potrà scoprire il plastico del progetto, toccare con mano la qualità dei materiali di capitolato, scoprire il vantaggio del Voucher Arredo e provare il confort del mobilio che abbiamo scelto per la tua terrazza.

Ci si potrà inoltre immergere nella propria "nuova casa" grazie alla realtà virtuale ed avere tutte le informazioni necessarie grazie alla presenza di consulenti, architetti, ingegneri, ed arredatori.

Inoltre, partecipando all'evento esclusivo e scegliendo il proprio nuovo appartamento, oltre al Voucher Arredo Interni, si otterrà anche lo Special Gift per il mobilio della terrazza.

Informazioni utili

Per partecipare all'evento è necessario iscriversi sul sito dedicato: https://evento.colleveio.it/

