Rimosso uno sciame di 10mila api: "Non potevano più aprire la finestra del bagno"

È stato posto fine alla difficile convivenza a cui, negli ultimi giorni, erano costretti alcuni studenti di Don Bosco. I giovani inquilini non dovranno più dividere il loro balcone con una nutrita colonia di api.

Il nido a pochi metri dal bagno

“Venerdì 3 maggio abbiamo effettuato l’intervento di messa in sicurezza, aspirando circa 10mila api, perché avevano formato uno sciame nel sottotetto di un appartamento di via Marco Fulvio Nobiliore, a Don Bosco” ha spiegato l’etologo Andrea Lunerti, chiamato per rimuovere gli insetti milliferi “ma si trovano a poca distanza dalla finestra del bagno che, di conseguenza, non potevano praticamente più aprire”.

Un effetto del maltempo

“La vita delle api è cadenzata dalle ore di luce. Quando le giornate si allungano la regina comincia a deporre ed il nido diventa così troppo piccolo. Per questo iniziano a sciamare, per crearne altri favi – ha spiegato Lunerti – Condizioni meteo avverse, come quelle che abbiamo avuto all'inizio di maggio, possono ostacolare questo processo, facendo sì che, per ripararsi dalla pioggia, nidifichino nel luogo dove si trovano”. Ed è quello che è successo a Don Bosco.

Perché si trovavano sul balcone

Le api “avevano già formato tre favi quando le abbiamo aspirate” ha raccontato “questo succede perché questi insetti quando abbandonano il vecchio nido, portano con sè un po' di miele. Dopo alcuni giorni però la scorta termina e le api ceraiole devono aver avvertito questa ristrettezza, motivo per cui hanno avviato la realizzazione dei nuovi favi. Se fossero rimaste lì, avrebbero terminato la costruzione e da circa 10mila api che erano, sarebbero diventato 40, 50mila esemplari”. Il problema a quel punto sarebbe diventato di complicata gestione per il condominio popoloso dov'è stato effettuato l'intervento di rimozione.