Nell'intercapedine di un convento trovate 70.000 api

Andrea Lunerti è sempre più il protagonista di quest'estate sulla cronaca romana. Ancora una volta "il crocodile dundee romano" è stato protagonista di un intervento dai numeri importanti. Ben 70.000 api sono state rimosse da un intercapedine, in un convento romano in zona Giustiniana.

Sui social è lo stesso Lunerti a raccontare che "era preoccupata Suor Maria, la madre superiora del convento delle suore della congregazione figlie del calvario zona Giustiniana (Roma). Coraggiosamente aveva accarezzato le api di uno sciame arrivato in giardino lo scorso anno.

Ora sono entrate in convento ha detto al telefono preoccupata".

Dopo la chiamata ben 70mila api circa, disposte su oltre 15 favi sono state aspirate tutte dall'intercapedine al quarto piano e portate al sicuro al rifugio del lupo a Morlupo. "Nella cucina del convento si è provveduto all'estrazione e al filtraggio del dolcissimo frutto del lavoro degli insetti più importanti del mondo", aggiunge.

Come già spiegato da Lunerti, “a causa del maltempo” questi insetti hanno dovuto affrettare la costruzione dei propri nidi che sono così stati realizzati sfruttando spazi antropizzati. E’ stato per questo che gli alveari sono stati rinvenuti, con insolita frequenza, nei comignoli, all’interno delle scatole che ospitano i contatori della corrente e spesso nelle intercapedini dei muri, arrivando ad ospitare colonia in grado di raggiungere anche i 100mila esemplari.