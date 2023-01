Il progetto che aiuta gli anziani a non separarsi dai loro animali

Gli ultraottantenni che a Roma sono aiutati dalla Comunità di Sant’Egidio possono avere anche l’aiuto dei volontari della Lega Anti Vivisezione per accudire il proprio cane o il proprio gatto e non separarsene, così da far continuare al meglio la propria vita mantenendo affetti e legami con quelli che sono veri e propri membri della famiglia i propri affetti.

Le due associazioni hanno presentato la loro collaborazione per il programma “Viva gli Anziani!”, avviato da Sant’Egidio a Roma nel 2004. Dal giugno del 2022 una ventina di volontari della Lav sono entrati a far parte del progetto, agendo nei quartieri di Trastevere, Testaccio, Monti, Monteverde ed Esquilino e assistendo 12 anziani conviventi con 34 animali, tra cani e gatti, nell’arco di 74 servizi effettuati, di cui: 21 visite veterinarie, 18 visite domiciliari per somministrare terapie farmacologiche, 27 consegne di cibo per un totale di quasi 430 chili di pet food distribuiti. Una collaborazione che prevede una formazione reciproca dei volontari, quelli di Sant’Egidio per imparare per comprendere quale fosse il modo migliore per prendersi cura di un animale domestico, quelli di Lav per imparare a interagire con persone che si trovano in situazioni di difficoltà, e che si concretizza con le segnalazioni da parte di Sant’Egidio alla Lav per individuare gli anziani che potrebbero avere bisogno di aiuto con i loro animali.

"Il programma si pone come primo obiettivo la protezione ed il supporto a casa degli anziani, per migliorare la qualità della loro vita e contrastare l’isolamento sociale” - ha spiegato Paolo Impagliazzo, segretario generale della Comunità di Sant’Egidio - La vera emergenza è la solitudine, perché le nostre sono sempre più città di anziani e di soli. Per questo occorre attivare diverse reti di prossimità e sinergie, come quella con LAV, che ha già consentito di sostenere alcuni anziani proprietari di animali domestici”.

“La sinergia tra Lav e Comunità di Sant’Egidio è molto importante per salvaguardare il prezioso legame che unisce una delle fasce più fragili della popolazione, gli anziani, con i cani e i gatti che hanno condiviso con loro tutta la vita. Prendersi cura di un animale richiede molte risorse e spesso gli anziani con difficoltà non possono più far fronte a tutto ciò di cui i loro cani e gatti necessitano, arrivando anche a rinunciare ad essere curati pur di non lasciarli soli - ha aggiunto Gianluca Felicetti, presidente Lav - A seguito della segnalazione di Sant’Egidio, i volontari Lav intervengono rispondendo ai bisogni degli animali garantendo agli anziani la possibilità di non doversi separare da loro e di mantenerli in salute.”