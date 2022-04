Antonio Ciucci è il nuovo presidente di Acer, l'associazione dei costruttori romani

Cambio al vertice dell'associazione costruttori edili romani: il 53enne Antonio Ciucci, ingegnere, succede a Nicolò Rebecchini per la carica di presidente. Ciucci, che resterà in carica fino al 2026, era già vicepresidente con delega alle opere pubbliche di Ance Roma - Acer dal 2017.

"Le sfide che abbiamo davanti sono tante e il momento è cruciale - il commento del nuovo presidente -. Da una parte ci sono le grandi possibilità date dal Pnrr, dal Giubileo e dalla speranza di ospitare nel 2030 l’Expo; dall’altra, le difficoltà di sempre e le criticità, dettate dall’attualità purtroppo drammatica. Il nostro settore si muove tra aspettative e incertezze, ma l’Associazione, come corpo intermedio, può e deve essere un riferimento fondamentale".

"Roma Capitale ha bisogno di nuovi strumenti e la devoluzione dei poteri dalla Regione è essenziale - ha detto Ciucci a margine della sua elezione in un'intervista alla Dire - . Volere è potere, se la cosa si vuole si fa. La legge su Roma Capitale è stata fatta e mai attuata. Siamo arrivati alla fine dei giorni, non abbiamo più tempo per aspettare e qualsiasi percorso la politica voglia mettere in campo per arrivare a questa devoluzione lo deve fare velocemente. L'associazione può essere un punto di riferimento anche per sopperire alle inefficienze. Bisogna sicuramente fare di più e chiediamo di potere essere al tavolo".